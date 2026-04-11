Nuno Mendes chịu cú sốc trước giờ đấu Liverpool?

Hậu vệ PSG vẫn đá trọn 90 phút dù nhận tin bạn gái phản bội ngay trước trận.

Nuno Mendes đang là một trong những hậu vệ biên hay nhất thế giới.

Chiến thắng 2-0 của Paris Saint-Germain trước Liverpool ở lượt đi tứ kết Champions League mang lại lợi thế lớn cho đại diện nước Pháp. Nhưng với Nuno Mendes, đó lại là một trận đấu đặc biệt khó khăn về mặt tinh thần.

Theo Topskill Sports UK, hậu vệ người Bồ Đào Nha nhận tin bạn gái Thalyta không chung thủy chỉ vài giờ trước khi trận đấu diễn ra. Người thông báo cho anh là anh trai, sau khi trực tiếp bắt gặp cô đi cùng một người đàn ông khác tại Lisbon.

Thalyta, một người mẫu Brazil, không sinh sống cố định tại Pháp mà thường xuyên di chuyển giữa Paris và Lisbon. Đây cũng là nơi Mendes từng thi đấu cho Sporting và vẫn còn nhà riêng. Chính tại địa điểm này, sự việc được cho là đã xảy ra.

Dù nhận cú sốc lớn ngay trước giờ bóng lăn, Mendes vẫn ra sân trong đội hình chính của PSG và thi đấu trọn vẹn 90 phút. Anh góp phần vào thế trận áp đảo của đội bóng Pháp trước Liverpool, trong một trận đấu mà đại diện Premier League gần như không có nhiều cơ hội phản kháng.

Mối quan hệ giữa Mendes và Thalyta được cho là bắt đầu từ năm 2024. Cặp đôi từng công khai hình ảnh đi du lịch cùng nhau và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện liên quan đến PSG. Thalyta cũng nhiều lần đăng ảnh tại sân Parc des Princes, cho thấy sự gắn bó với hậu vệ sinh năm 2002.

Đáng chú ý, Mendes từng ăn mừng chức vô địch Champions League cùng bạn gái trên sân Allianz Arena. Hình ảnh anh ôm cúp cùng Thalyta từng gây chú ý trên mạng xã hội.

Truyền thông Bồ Đào Nha tiết lộ Mendes từng lên kế hoạch kết hôn sau World Cup 2026. Thậm chí, anh được cho là đề nghị bạn gái dừng công việc người mẫu, đổi lại bằng một khoản hỗ trợ tài chính lớn mỗi tháng.

Tuy nhiên, với diễn biến mới, tương lai mối quan hệ này đang bị đặt dấu hỏi. Mendes vẫn chưa lên tiếng, nhưng những gì xảy ra ngay trước trận đấu với Liverpool cho thấy anh đã trải qua một trong những thời điểm nhạy cảm nhất ngoài sân cỏ.