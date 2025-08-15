Nunez tiếp tục ghi bàn trong trận thứ 2 cho Al-Hilal

Darwin Nunez có màn khởi đầu đầy ấn tượng trong màu áo Al-Hilal khi tiếp tục ghi bàn trong trận thứ 2 cho CLB mới.

Nunez ghi bàn liên tiếp cho CLB mới

Darwin Nunez nhanh chóng tạo dấu ấn tại Al-Hilal chỉ ít ngày sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 53 triệu bảng từ Liverpool sang Saudi Pro League. Thương vụ này khép lại hành trình ba năm của chân sút người Uruguay tại Anfield, nơi anh từng được Jurgen Klopp chi tới 85 triệu bảng để đưa về từ Benfica sau quãng thời gian bùng nổ ở Bồ Đào Nha.

Cuối tuần qua, Nunez hội quân cùng dàn sao Al-Hilal như Joao Cancelo, Theo Hernandez và Aleksandar Mitrovic tại trại huấn luyện ở Đức. Trong trận ra mắt hôm chủ nhật, anh vào sân từ ghế dự bị và lập tức ghi bàn, góp phần vào chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Aarau (Thụy Sĩ) bằng cú sút sệt chuẩn xác.

Phong độ chói sáng tiếp tục được nối dài khi Nunez lập công trong trận giao hữu gặp Waldhof Mannheim (Đức) hôm 14/8. Lần này, cựu tiền đạo Liverpool tung cú volley uy lực đưa bóng vào nóc lưới, khép lại chuyến tập huấn tại Đức theo cách ấn tượng.

Sự khởi đầu bùng nổ tại Al-Hilal hẳn sẽ khiến nhiều CĐV Liverpool bất ngờ, bởi trong màu áo “Lữ đoàn đỏ”, Nunez nổi tiếng với khả năng bỏ lỡ cơ hội. Anh nằm trong nhóm ba cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất Premier League ở hai mùa gần nhất, với 21 lần ở mùa 2022/23 và 27 lần ở mùa sau. Đáng chú ý, trong 22 trận cuối dưới thời HLV Arne Slot, Nunez chỉ ghi đúng một bàn - con số góp phần khiến anh phải rời Anfield để tìm kiếm khởi đầu mới.