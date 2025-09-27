Núi bất ngờ nứt dài 200m ở Quảng Ngãi, di dời 12 hộ dân

Chính quyền xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi đã di dời các hộ dân ở thôn Róok Mẹt đến nơi ở tạm an toàn sau khi phát hiện một vết nứt dài bất thường trên khu vực đồi núi gần khu dân cư, có nguy cơ sạt lở cao.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi xác định trên đỉnh đồi, xuất hiện một vết nứt rộng từ 5-15 cm, sâu khoảng 40-50 cm, kéo dài gần 200 m. Khu vực này hiện đang được người dân trồng sắn và cà phê. Đỉnh đồi cao hơn khu dân cư phía dưới khoảng 30-40 m.

Vết nứt trên đỉnh đồi gây mất an toàn khu dân cư.

Tại chân đồi hiện có nhiều hộ dân sinh sống. Phía sau nhà của một số hộ cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Tổng cộng khoảng 12 hộ với 54 nhân khẩu đang đứng trước nguy cơ mất an toàn về nhà ở, tài sản và tính mạng nếu xảy ra sạt lở.

Khu dân cư nằm gần khu vực đồi bị sạt lở.

UBND xã Đăk Plô tổ chức đoàn kiểm tra hiện trường, xác định khu vực đồi đất có nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, thông báo cho người dân hạn chế đi lại gần khu vực nguy hiểm; đồng thời vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn (ở xen ghép tại nhà người thân, điểm trường, nhà rông).

Khu vực đồi xuất hiện vết nứt nằm gần khu dân cư.

UBND xã Đăk Plô cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ chuyên môn phối hợp kiểm tra hiện trường trong ngày 29/9 để rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý hiệu quả, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống người dân.

Vết nứt rộng từ 5-15 cm, sâu khoảng 40-50 cm.

Xã Đăk Plô được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Đăk Plô, Đăk Man và Đăk Nhoong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum cũ. Toàn xã có 13 thôn với 1.681 hộ. Địa bàn có nhiều đồi núi, độ dốc lớn; một số khu dân cư sinh sống gần taluy dương, ven đồi, sông, suối. Hiện đang vào mùa mưa nên nguy cơ sạt lở đất rất cao.