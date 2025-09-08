Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một ngọn núi ở Nghệ An xuất hiện vết nứt lớn, nguy cơ đổ sạt

  • Thứ hai, 8/9/2025 07:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vết nứt trên núi ở bản Lở (xã Tương Dương, Nghệ An) dài hơn 60 m, lún sâu 1 m, có nguy cơ lan rộng và đổ sập xuống quốc lộ 7, khiến nhiều người lo lắng.

Chiều 7/9, ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch UBND xã Tương Dương (Nghệ An), cho biết lực lượng chức năng của xã đang tiếp tục theo dõi để có hướng xử lý vết nứt mới xuất hiện trên núi của xã này.

Vết nứt lớn xuất hiện trên núi ở bản Lở (xã Tương Dương, Nghệ An).

Theo đó, hai ngày qua người dân ở bản Lở (xã Tương Dương) đã phát hiện một vết nứt lớn trên núi nên đã báo cho chính quyền địa phương. Theo nhận định ban đầu của người dân, vết nứt này có thể mới xuất hiện trong đợt mưa lũ lịch sử trên địa bàn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vào hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Qua kiểm tra cho thấy, vết nứt dài hơn 60 m, có điểm sâu hơn 1 m. Vị trí khu vực xuất hiện vết nứt trên núi bản Lở có khoảng cách khá gần với quốc lộ 7 và nằm đối diện cầu treo Khe Ngậu.

Vị trí xuất hiện vết nứt chỉ cách quốc lộ 7 khoảng 50 m.

“Sau khi nhận tin báo, xã đã đến hiện trường kiểm tra, căng dây cảnh báo nguy hiểm. Xã cũng đã có báo cáo sự việc lên tỉnh và đơn vị quản lý đường bộ. Hiện hộ dân kinh doanh buôn bán phía dưới chân núi khu vực sạt lở đã được sơ tán đảm bảo an toàn”, ông Nguyễn Hồng Tài nói.

Lực lượng chức năng kiểm tra vết nứt trên núi để có hướng xử lý.

Được biết, khu vực núi xuất hiện vết nứt chỉ cách đường khoảng 50 m. Trong khi đó quốc lộ 7 có mật độ giao thông lớn. Người dân lo ngại vết nứt nếu đổ sập xuống đường sẽ rất nguy hiểm và khiến giao thông ách tắc.

Một số hộ dân kinh doanh buôn bán ở phía dưới chân núi cũng đã được yêu cầu di dời để đảm bảo an toàn.

