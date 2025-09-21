Nữ y tá cứu bệnh nhân bằng trực giác nhạy cảm

Sẽ là một điều đơn giản cho Anne khi loại người bệnh đó ra khỏi danh sách của cô và để cho nhóm phẫu thuật xử lý. Nhưng có điều gì đó mách bảo không cho phép cô làm điều đó.

Thế giới của chúng ta cần những người nhạy cảm và siêu năng lực của họ

Nữ y tá không muốn phàn nàn, nhưng cô ấy không thể nào loại bỏ được cảm giác rằng có gì đó không ổn. Bệnh nhân gầy đây nhất của cô, một người phụ nữ ở tuổi trung niên, đang phục hồi sau cuộc phẫu thuật van tim. Cô ấy đã kể câu chuyện của mình trong cuốn sách The Power of Sensitivity (tạm dịch: Sức mạnh của sự nhạy cảm) của Ted Jeff nhưng không muốn để lộ tên thật. Vì thế, hãy gọi cô ấy là Anne.

Anne là một y tá người Canada với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong khoa chăm sóc đặc biệt. “Mặc dù tôi là kiểu y tá hưng phấn trước sự nhộn nhịp của phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng vào những ngày được nghỉ, tôi nằm trên ghế sofa xem phim để hồi phục lại trước tất cả sự kích thích quá mức,” cô ấy nói.

“Đồng nghiệp của tôi trêu chọc tôi, vì thời gian nghỉ ngơi của tôi quá khác biệt so với phần lớn những hành vi ‘tìm kiếm adrenaline’ của họ.”

Cho đến lúc này, bệnh nhân của Anne đã hồi phục tốt, và bác sĩ nghĩ không cần chăm sóc gì nhiều hơn. Sẽ là một điều đơn giản cho Anne khi loại người bệnh đó ra khỏi danh sách của cô và để cho nhóm phẫu thuật xử lý. Nhưng có điều gì đó mách bảo không cho phép cô làm điều đó. Mỗi lần Anne đến kiểm tra người bệnh này, cô ấy có tệ hơn một chút. Có một lần, người bệnh chỉ cảm thấy thoải mái khi nằm nghiêng bên phải, mà điều này là bất bình thường.

Sự nhạy cảm đặc biệt quan trọng trong y học. Ảnh: Shutterstock.

Anne lúc đó đã biết được rằng cô là người nhạy cảm, vì thế cô đi làm vào ngày hôm đó và nhận thức rất rõ những siêu năng lực của mình. Nghỉ ngơi một chút trong văn phòng của mình để xử lý những sự kiện của ngày, cô tự hỏi, “Nếu cơ thể (của bệnh nhân) đang cố gắng nói với mình điều gì đó, thì đó là gì?...Và tại sao mình lại thấy lo lắng về cô ấy như vậy?” Có lẽ, là một người nhạy cảm, cô ấy đã để ý thấy những điều mà những người khác trong đội không nhìn ra.

Thường thì, vào cuối ca của mình, cô cảm thấy bình yên, như thể cô có thể về nhà mà biết rằng cô đã giúp đỡ được ai đó. Nhưng hôm nay, cô không cảm thấy như vậy.

Anne nghĩ về điều có thể xảy ra nếu cô đi ngược lại ý kiến của bác sĩ. Y tá nào đi qua giới hạn sẽ bị khiển trách hoặc đào tạo lại - hoặc đôi lúc là bị cho thôi việc. Ngay cả khi điều tồi tệ nhất không xảy ra, thì Anne cũng không muốn xúc phạm hay khiến đồng nghiệp cáu giận, bởi vì cô biết những mối quan hệ căng thẳng có thể gây ảnh hưởng tới việc chăm sóc bệnh nhân. Hơn hết, cô thừa nhận, bản thân có đôi chút sợ hãi bác sĩ phẫu thuật chính, người đang quản lý ca của bệnh nhân mà cô chăm sóc.

Tuy nhiều quan ngại, nhưng Anne biết điều mình cần làm - lên tiếng. “Tôi biết rằng tôi có thể là cơ hội sống sót duy nhất của cô ấy,” Anne nói. Khi một bác sĩ phủi bỏ những quan ngại của cô, cô đã không từ bỏ; cô đi tìm người khác. Anh này đã tin cô, và anh hỏi liệu anh có nên quét tim của bệnh nhân bằng một loại máy siêu âm cầm tay để xem liệu có dịch xung quanh nó hay không. Anne đã nói có, mặc dù nó có nghĩa rằng hành động mà không có sự đồng ý của của vị bác sĩ phẫu thuật, một hành động mà cô không lấy gì làm vui vẻ khi phải thực hiện.

Nhưng sự kiểm tra ngay lập tức đã xá nhận linh cảm của cô - bệnh nhân có một khối đông máu lớn ở trong tim. Trái tim của cô ấy chỉ còn vài phút nữa là ngừng đập.

Bệnh nhân đó được đưa đi phẫu thuật khẩn cấp và cục máu đông được lấy ra. Nhờ có Anne, cô ấy đã hoàn toàn hồi phục. Sau đó, Anne được người khác nói rằng nếu cô ấy đã không làm như vậy, thì bệnh nhân đó đã có thể tử vong. “Tôi cảm thấy tự hào khi tôi có thể sử dụng những món quà của người cực kỳ nhạy cảm để giúp đỡ cô ấy,” cô nói. “Tôi giờ biết rằng kỹ năng quan sát kỹ lưỡng và sức mạnh từ bên trong của mình đã giúp tôi nhìn nhận tình huống từ rất nhiều mức độ.”

Và nếu cô ấy có thể làm lại lần nữa, cô sẽ không quá sợ hãi trước phản ứng từ nhóm phẫu thuật. Cô ấy “sẽ nhẹ nhàng, nhưng cương quyết, giải quyết những quan ngại của mình, biết rằng tôi có thể lên tiếng.” Khi câu chuyện về sự can thiệt của cô lan truyền đi, Anne trở thành người hùng của đơn vị.

Anne cũng chỉ là một người mà sự nhạy cảm đã trao cho cô một lợi thế khi làm việc. Câu chuyện của cô cho thấy rằng sự nhạy cảm không chỉ là một siêu năng lực cá nhân - nó là một đặc tính đã tiến hoá để đem lại lợi ích cho toàn bộ loài người. Nếu bạn hoặc người bạn yêu thương bị ốm, Anne chính là mẫu y tá mà bạn muốn ở bên cạnh. Sự nhạy cảm có thể cứu sống bạn.