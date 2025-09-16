Người nhạy cảm có ưu thế gì?

Một nghiên cứu sử dụng trình mô phỏng của máy tính về sự lựa chọn tự nhiên, đã cho thấy rằng những cá nhân nhạy cảm có kết quả dẫn đầu so với những cá nhân kém nhạy cảm hơn qua thời gian.

Một lợi thế tiến hoá

Không chỉ là bình thường, sự nhạy cảm còn là một điều tốt. Trên thực tế, các nhà khoa học tin rằng nó là một lợi thế tiến hoá, một điều giúp các cơ thể sống tồn tại được trong đa dạng các môi trường. Bằng chứng là, bạn chỉ cần nhìn vào có bao nhiêu loài động vật đã phát triển đặc tính này: Danh sách dài hơn 100, bao gồm mèo, chó, cá, chim, loài gặm nhấm, côn trùng, và vô số các loài linh trưởng.

Hơn nữa, các nhà nghiên cứu còn tìm ra được rằng sự nhạy cảm đã tiến hoá rất nhiều lần ở các dòng dõi linh trưởng tách biệt - một dấu hiệu mạnh mẽ co thấy rằng nó chứa đựng các lợi ích sinh tồn và xã hội.

Chỉ cần dõi theo loài khỉ Rhesus là thấy được những lợi ích đó hoạt động. Một nghiên cứu tìm ra rằng những loài khỉ nhạy cảm được khỉ mẹ quan tâm khi lớn lên trở thành những cá thể phát triển hơn, thông minh hơn và có khả năng chịu đựng căng thẳng. Chúng thường xuyên trở thành những nhà lãnh đạo trong các bầy đàn khỉ. Sự nhạy cảm có thể được quan sát ở khắp vương quốc động vật.

Có thể bạn đã từng chứng kiến một chú sóc đặc biệt tinh ranh, dùng trí khôn để chiến thắng những nỗ lực ngăn cản nó tới được lồng đựng thức ăn cho chim của bạn, hoặc bạn có một chú thú nuôi đặc biệt thông minh. (Một trong nhũng chú mèo của Jenn, Mattie, người mà chúng tôi nghĩ là cực kỳ nhạy cảm, đã học cách mở những ô tủ bếp.)

Nhạy cảm là tính cách đi kèm với nhiều ưu thế. Ảnh: Online Life Guide.

Trong số những con người đầu tiên, lợi ích có thể còn có tầm quan trọng hơn - và nó vẫn duy trì đến ngày hôm nay. Sau cùng thì, khả năng nhìn nhận những quy luật và nhận biết những chi tiết chính có nghĩa rằng những người nhạy cảm thường giỏi dự đoán các sự kiện; họ có linh cảm mạnh mẽ. Kết nối này giữa linh cảm và sự nhạy cảm là có thể đong đếm được: Trong một nghiên cứu, những người nhạy cảm đã thể hiện tốt hơn những người khác ở trò cá cược.

Một nghiên cứu khác, sử dụng trình mô phỏng của máy tính về sự lựa chọn tự nhiên, đã cho thấy rằng những cá nhân nhạy cảm có kết quả dẫn đầu so với những cá nhân kém nhạy cảm hơn qua thời gian. Từ đó, họ dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu những lựa chọn của họ và so sánh chúng với những kết quả trong quá khứ, và sự sáng suốt này đã mang lại cho họ nhiều tài nguyên hơn qua thời gian - nhiều hơn những gì cần thiết để bù lại khoảng thời gian và năng lượng bổ sung mà họ đã dành ra.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu giả thuyết hoá, rằng những người nhạy cảm có lẽ đã làm tăng tỷ lệ sống sót của toàn bộ loài người. Khi bạn nhìn và nghe thấy được những gì mà người khác bỏ lỡ, bạn có nhiều khả năng để tránh được kẻ săn mồi và những mối đe doạ, hoặc để tìm kiếm tài nguyên.

Khi bạn học được từ những sai lầm, bạn không lặp lại chúng và bạn giúp những người khác cũng tránh khỏi vết xe đổ. Và khi bạn đọc vị được những người khác - bao gồm cả những gì họ không nói ra - bạn được trang bị đầy đủ hơn để tạo lập những đồng minh và giúp mọi người hợp tác.

Ở trên lãnh nguyên hay trong rừng rậm, có thể thấy, sự nhạy cảm là một lợi thế. Những người nhạy cảm có thể từng là người dự báo thời tiết, người cố vấn về tâm linh, và người theo dõi của chúng ta. Hãy thử lấy đặc tính đó và gắn vào một giáo viên, một giao dịch viên thị trường cổ phiếu, hoặc một CEO, và bạn có thể thấy cách mà những người nhạy cảm vẫn có thể phát triển hưng thịnh ngày nay - ngay cả khi xã hội không nghĩ như vậy .