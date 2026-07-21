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Đời sống

'Nữ thần trượt băng' Nga được cầu hôn

  • Thứ ba, 21/7/2026 07:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhà vô địch Olympic Anna Shcherbakova thông báo đính hôn ở tuổi 22. Trước đó, cô chưa từng để lộ thông tin hẹn hò.

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Ngày 20/7, "nữ thần trượt băng" Nga, Anna Shcherbakova, bất ngờ thông báo đính hôn với bạn trai là vận động viên khúc côn cầu Artem Shakirov. Thông tin gây bất ngờ bởi trường đó cô chưa từng chia sẻ về chuyện hẹn hò. Nhà vô địch Olympic trượt băng nghệ thuật sắp kết hôn trở thành chủ đề gây chú ý.
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Trên trang Instagram có 1 triệu người theo dõi, Shcherbakova chia sẻ lại khoảnh khắc lãng mạn khi được nửa kia cầu hôn trong khung cảnh ngập tràn bóng bay và chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh. Khi những hình ảnh hẹn hò được công khai, họ đã đồng hành với nhau một thời gian.

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Anna Shcherbakova (sinh năm 2004) từ lâu đã được mệnh danh là "thiên thần sân băng" của nước Nga. Cô đạt hàng loạt thành tích ấn tượng ở độ tuổi rất trẻ: nhà vô địch Olympic 2022 ở nội dung đơn nữ, nhà vô địch thế giới 2021, vô địch châu Âu 2022 và là nhà vô địch quốc gia Nga 3 lần (2019-2021).
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Shcherbakova là VĐV trượt băng nghệ thuật nữ đầu tiên thực hiện thành công cú nhảy quad Lutz (nhảy quay 4 vòng trên không) trong một cuộc thi cấp cao và là người phụ nữ đầu tiên thực hiện thành công hai cú nhảy quad Lutz trong một bài thi duy nhất.

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Shcherbakova có cha là nhà vật lý kiêm lập trình viên và mẹ là nhà địa chất học. Cô bắt đầu học trượt băng nghệ thuật từ năm 2007 tại Olympic Reserve Sports School số 37 ở Moscow. Cô giành Huy chương Vàng Russian Youth Championships 2016. Năm 2019, Shcherbakova được Liên đoàn Trượt băng nghệ thuật Nga lựa chọn để thi đấu tại giải World Junior Figure Skating Championships ở Zagreb, Croatia. Ảnh: Evgenia Novozhenina/Reuters.
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Bên cạnh chuyên môn, ngôi sao 22 tuổi còn nổi tiếng với nhan sắc cuốn hút. Cô có phong cách thời trang đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, ưa thích các thiết kế có màu sắc trung tính.

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Trước khi công khai tin đính hôn, Shcherbakova dành trọn vẹn tâm huyết cho sự nghiệp trên sân băng. Năm 2024, cô từng dính tin đồn hẹn hò cầu thủ bóng đá Maxim Shnaptsev nhưng đã nhanh chóng phủ nhận. Chồng sắp cưới của cô nàng hiện chơi cho Ryazan ở Giải khúc côn cầu toàn Nga. Trước đó, giai đoạn 2017-2019, anh chơi cho Atlanty ở Giải khúc côn cầu trẻ.

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Ảnh: anna__shcherbakova_/Instagram

nữ thần trượt băng Anna Shcherbakova đính hôn

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