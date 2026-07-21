'Nữ thần trượt băng' Nga được cầu hôn

Trên trang Instagram có 1 triệu người theo dõi, Shcherbakova chia sẻ lại khoảnh khắc lãng mạn khi được nửa kia cầu hôn trong khung cảnh ngập tràn bóng bay và chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh. Khi những hình ảnh hẹn hò được công khai, họ đã đồng hành với nhau một thời gian.