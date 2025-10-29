Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ sinh ở Hà Nội bỏ nhà đi vì giận mẹ

  • Thứ tư, 29/10/2025 19:17 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Chỉ vì bị mẹ nhắc nhở, nữ sinh ở Hà Nội đã bỏ nhà đi khiến mọi người lo lắng. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc và tìm được nữ sinh.

Nu sinh bo nha anh 1

Lực lượng công an tìm thấy nữ sinh sau vài giờ tiếp nhận tin báo và được người thân đến đón.

Trước đó, khoảng 9h ngày 28/10, Công an phường Phú Lương (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của ông Đ.V.T (trú tại tổ 11, phường Phú Lương) về việc cháu Đ.P.A (SN 2011, con gái ông T) rời khỏi nhà từ sớm và không liên lạc được.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Lương đã chỉ đạo tổ công tác phòng chống tội phạm, khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp rà soát hệ thống camera, kiểm tra các tuyến đường trọng điểm, đồng thời cùng người dân và các đơn vị liên quan hỗ trợ xác minh, tìm kiếm.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, tổ công tác đã tìm thấy cháu A. tại khu vực Trường THPT Trần Hưng Đạo - Khu đô thị The Vesta và đưa về trụ sở, động viên giúp cháu ổn định tâm lý, liên hệ với gia đình đến đón.

Qua trao đổi, cháu A. cho biết, nguyên nhân do bị mẹ nhắc nhở, nên tự ý rời nhà một mình. Đồng thời khẳng định không bị ai dụ dỗ hay gặp nguy hiểm.

Đến đón con, ông T. bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy và sự vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả, nhân văn của Công an phường Phú Lương.

Qua sự việc trên, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, thấu hiểu, chia sẻ, động viên con em để chủ động phòng ngừa các tình huống ảnh hưởng tâm lý tiêu cực ở trẻ nhỏ.

Thanh Hà/Tiền Phong

