Nữ sinh 15 tuổi thi đỗ Bắc Đại, từ chối danh xưng 'thần đồng'

Hai lần học vượt lớp, 15 tuổi đạt 699 điểm gaokao và trúng tuyển Đại học Bắc Kinh, Xu Haolin cho rằng bản thân không phải “thần đồng”.

Xu Haolin cùng anh trai Xu Haotian. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, Xu Haotian (17 tuổi) và em gái Xu Haolin (15 tuổi), học sinh trường THPT số 1 Trì Châu, lần lượt đạt 688 và 699 điểm trên tổng số 750 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học Trung Quốc (gaokao) năm nay.

Với 699 điểm, Haolin lọt top 100 thí sinh có điểm cao nhất tỉnh An Huy (Trung Quốc). Đáng chú ý, để có thể học cùng khối với anh trai và thuận tiện cho mẹ đưa đón hàng ngày, cô bé đã hai lần học vượt lớp khi còn học tiểu học, bỏ qua lớp 2 và lớp 6.

Haotian cho biết hai anh em học chung bậc trung học và Haolin đã đứng đầu trong kỳ thi giữa kỳ đầu tiên. Trên mạng xã hội, một số người gọi Haolin là “thần đồng”, nhưng cô bé khiêm tốn từ chối danh xưng này.

“Tôi không nghĩ tài năng và trí thông minh của mình đủ để được gọi như vậy”, Haolin nói.

Thông tin từ Tân Hoa Xã, sau kỳ thi, Haotian được nhận vào khoa Vật lý thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, còn Haolin trúng tuyển trường Quản lý Quang Hoa thuộc Đại học Bắc Kinh. Cả hai đều là những trường top đầu ở Trung Quốc.

Lớn lên bên nhau, Haotian và Haolin vừa là anh em, vừa là những người đồng hành trên con đường học tập. Hai người cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy nhau tiến bộ. Khi một người gặp khó khăn, người còn lại luôn sẵn sàng hỗ trợ và động viên.

Nhìn cô em gái xuất sắc, Haotian không giấu được niềm tự hào. “Khi vào đại học, tôi có thể nói với các bạn cùng lớp rằng tôi có một cô em gái đang học ở Đại học Bắc Kinh, em còn nhỏ hơn tôi 2 tuổi”, cậu nói.

Haolin cũng dành nhiều lời khen cho anh trai: “Anh trai là người có năng khiếu bẩm sinh. Thành tích của anh ấy ở cấp trung học liên tục tiến bộ vượt bậc. Vật lý là thế mạnh của anh!”.

Hai anh em đều cho rằng học hiệu quả quan trọng hơn việc làm thật nhiều bài tập. Ảnh: The Paper.

Chia sẻ về bí quyết học tập, hai anh em đều cho rằng học hiệu quả quan trọng hơn việc làm thật nhiều bài tập. Haotian nhấn mạnh vào yếu tố tâm lý trong các kỳ thi. “Giữ tâm lý bình tĩnh giúp chúng tôi thể hiện tốt nhất trong các kỳ thi”, cậu nói.

Trong khi đó, Haolin cho rằng cách hiệu quả để giảm lo lắng là nghỉ ngơi khi cảm thấy quá tải. Hai anh em cũng khuyên học sinh nên dành thời gian xem lại các lỗi sai và chủ động tìm kiếm sự hướng dẫn từ giáo viên, bạn bè.

Để giải tỏa áp lực học tập, Haotian thường đá bóng và chơi rubik. Cậu có thể hoàn thành một khối rubik 3x3x3 chỉ trong 9 giây.

"Việc vận động và thư giãn hợp lý giúp tôi mở rộng tư duy, đồng thời cải thiện đáng kể hiệu quả giải bài", Haotian chia sẻ.

Haolin cũng dành thời gian cho âm nhạc và khiêu vũ. Cô bé đã vượt qua kỳ thi piano cấp độ 10 tại Trung Quốc - cấp độ cao nhất dành cho người chơi nghiệp dư. Haolin cho rằng sở thích và đam mê không phải là sự lãng phí thời gian. Ngược lại, những hoạt động này giúp rèn luyện tâm tính, giảm căng thẳng và duy trì trạng thái học tập hiệu quả.

Năm nay, 12,9 triệu học sinh Trung Quốc đăng ký tham dự gaokao. Tỷ lệ trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu khác nhau giữa các tỉnh. Tại An Huy, khoảng một nửa số thí sinh được nhận vào đại học, trong đó, 7% đạt trên 600 điểm.

Theo SCMP, sau thành tích của hai anh em, câu chuyện về phương pháp giáo dục con được chú ý trên mạng xã hội.

“Một gia đình như thế nào mới có thể nuôi dạy được hai anh em xuất sắc như vậy?”, một người đặt câu hỏi. Một người khác bình luận: “Mọi người quá khiêm tốn. Chỉ chăm chỉ thôi thì chưa đủ để vào được Đại học Bắc Kinh”.