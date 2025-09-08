Nữ sát nhân Australia giết 3 người bằng bò Wellington tẩm độc

Tòa án bang Victoria đã quyết định tuyên bà Erin Patterson tù chung thân tối thiểu 33 năm vì dùng món bò Wellington tẩm nấm độc sát hại ba người thân và mưu sát một mục sư.

Bà Erin Patterson đến Tòa án Tối cao bang Victoria, Melbourne (Australia), ngày 25/8.

Tòa án Tối cao bang Victoria, Australia, ngày 8/9 đã tuyên phạt Erin Patterson, 50 tuổi, án tù chung thân với thời hạn tối thiểu 33 năm không được ân xá vì tội giết ba người và mưu sát một người khác bằng món bò bít tết Wellington tẩm nấm độc “death cap”, theo Guardian.

Thẩm phán Christopher Beale công bố bản án trong phiên tòa được truyền hình trực tiếp sáng thứ Hai. Đây là vụ án chấn động Australia, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và truyền thông.

Trong phiên xử kéo dài 11 tuần, bồi thẩm đoàn xác định Patterson đã ra tay sát hại Don và Gail Patterson - cha mẹ của chồng cũ Simon Patterson - cùng với người dì của Simon là bà Heather Wilkinson. Ngoài ra, bị cáo còn bị kết tội mưu sát chồng của Heather, mục sư Ian Wilkinson.

Bữa trưa định mệnh diễn ra vào tháng 7/2023, khi Patterson mời bốn người họ hàng đến nhà và cố ý phục vụ món bò Wellington có tẩm nấm độc chết người.

Trong phần phát biểu trước tòa ở phiên điều trần trước khi tuyên án tháng trước, mục sư Ian Wilkinson nghẹn ngào nói ông đã tha thứ cho Patterson: “Giờ đây tôi không còn là nạn nhân của Erin Patterson, mà chính cô ta lại trở thành nạn nhân của lòng nhân từ của tôi”.

Tuy nhiên, Wilkinson khẳng định ông vẫn phải “đòi lại công lý” cho ba nạn nhân đã thiệt mạng. Ông không mang oán hận, mà cầu nguyện cho Patterson có thể tận dụng thời gian trong tù để cải tạo.

Simon Patterson, chồng cũ của bị cáo, cho biết tội ác của Erin đã cướp đi của hai con nhỏ - cậu con trai sinh năm 2009 và con gái sinh năm 2014 - “một mối quan hệ với mẹ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng khao khát”.

Công tố và luật sư bào chữa cùng thống nhất mức án tù chung thân. Công tố đề nghị không cho bị cáo cơ hội ân xá, trong khi phía bào chữa đề nghị chừa cho Patterson khả năng được phóng thích trong tương lai.

Luật sư bào chữa Colin Mandy SC lập luận rằng sự khét tiếng khiến Patterson phải chịu điều kiện giam giữ nghiêm ngặt hơn người khác - bị nhốt tới 22 giờ mỗi ngày trong buồng biệt giam - và đây là tình tiết cần được xem xét. Đại diện công tố Jane Warren cũng thừa nhận tòa có thể cân nhắc yếu tố này.

Tuy nhiên, trong phán quyết cuối cùng, Thẩm phán Beale khẳng định Patterson phải chịu mức án cao nhất. Ông nhấn mạnh bồi thẩm đoàn đã kết luận chắc chắn, vượt qua mọi nghi ngờ hợp lý, rằng Patterson phạm tội giết ba người và mưu sát một người khác.

“Chỉ có cô mới biết vì sao lại gây ra những tội ác ấy”, Beale nói, đồng thời khẳng định hành động của Patterson đã “gây ra nỗi đau khôn lường cho chính các con cô khi tước đi ông bà mà chúng yêu quý”.

Đặc biệt, tòa án đã cho phép một kênh truyền hình ghi hình và phát sóng trực tiếp phần tuyên án - sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử bang Victoria, với độ trễ 10 giây để kiểm soát nội dung.

Patterson tiếp tục khẳng định mình vô tội và cho rằng cái chết của các nạn nhân chỉ là “một tai nạn bi thảm”. Bà vẫn còn thời hạn đến ngày 6/10 để nộp đơn kháng cáo đối với bản án hoặc toàn bộ phán quyết.