Nữ nhà báo viết sách để chữa lành

Độc giả thẳng thắn yêu cầu đọc tiểu thuyết lãng mạn 'nóng bỏng'

Sự nổi tiếng của "A Court of Thorns and Roses" và "The Empyrean" hiện nay là một lời tuyên ngôn rõ ràng từ độc giả rằng họ muốn những cảnh tình dục nóng bỏng.