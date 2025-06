Nữ người mẫu Australia đốt xác bạn trai

Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Tamika Sueann-Rose Chesser với cáo buộc sát hại bạn trai. Phía cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm phần thi thể bị mất tích của nạn nhân.

Theo tờ The Telegraph, Tamika Sueann-Rose Chesser, nổi lên sau chương trình truyền hình Beauty and the Geek Australia, bị truy tố tội giết người. Trước đó, cảnh sát phát hiện thi thể bị cháy xém, biến dạng nặng nề của bạn trai cô, Julian Story, trên sàn phòng tắm của một căn hộ tại Port Lincoln.

“Hãy thử hình dung nỗi đau mà gia đình anh ấy đang phải trải qua. Việc tìm lại phần thi thể của Julian để trả về cho gia đình, giúp họ có thể tổ chức tang lễ và tiễn đưa anh ấy về nơi an nghỉ là ưu tiên rất quan trọng đối với chúng tôi bây giờ", Thanh tra trưởng Darren Fielke chia sẻ trong cuộc họp báo hôm 27/6, đồng thời cho biết vẫn chưa xác định được động cơ của vụ án mạng rùng rợn này.

Cảnh sát mới đây cũng công bố đoạn video trích xuất từ camera giám sát, cho thấy một người phụ nữ - được cho là Chesser - mặc toàn đồ đen, dẫn theo ba con chó, đi bộ qua các con phố ở thành phố miền nam Australia chỉ vài giờ sau khi vụ án mạng xảy ra (khoảng nửa đêm 17/6).

Tamika Sueann-Rose Chesser bị truy tố vì hành vi giết người. Ảnh: @tamikachesser.

“Chúng tôi kêu gọi người dân địa phương kiểm tra lại các đoạn video từ camera an ninh hoặc camera hành trình mà họ có thể lưu giữ, những tư liệu này có thể giúp ích cho quá trình điều tra”, ông Fielke nói.

Theo tài liệu của tòa án, Chesser bị cảnh sát phát hiện trong sân sau của hiện trường vụ án, trong trạng thái “thẫn thờ, không còn khả năng phản ứng”. Người mẫu kiêm diễn viên này sau đó bị bắt giữ và bị khởi tố thêm với các tội danh như phi tang thi thể và hành hung cảnh sát.

Chia sẻ với tờ Daily Mail, em gái của Chesser cho biết: “Đó không phải là con người thật của chị ấy”. Cô cho rằng chị gái mình đã phải trải qua “cả đời chịu đựng tổn thương và bạo hành”, dẫn đến trạng thái tinh thần bất ổn.

Chesser hiện bị tạm giam và áp dụng lệnh giám sát bắt buộc theo diện điều trị tâm thần. Cô sẽ tiếp tục ra hầu tòa tại phiên điều trần sơ bộ, dự kiến diễn ra vào tháng 12. Chesser là người về nhì trong chương trình Beauty and the Geek mùa giải 2010. Cô sau đó nổi tiếng và trở thành người mẫu cho nhiều tạp chí.