Nữ MC nổi tiếng nhất phải hủy show

MC nổi tiếng nhất Trung Quốc Tạ Na phải hủy buổi biểu diễn sắp tới tại Bắc Kinh vì bị các trang truyền thông chỉ trích.

Theo Sohu, mới đây Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đã đăng tải một bài viết bàn luận về hiện tượng các ngôi sao nổi tiếng lấn sân sang lĩnh vực khác.

Bài viết chỉ trích rằng "sự nổi tiếng nhưng thiếu tài năng thực chất cuối cùng sẽ phản tác dụng", "Những ngôi sao truyền hình này nghề chính là dẫn chương trình, thiếu một hệ thống tác phẩm âm nhạc bài bản, vậy mà dám tổ chức các chuyến lưu diễn toàn quốc, dựa vào việc bán sự hoài niệm để khai thác cảm xúc của khán giả". Ngoài ra, bài đăng của Nhật báo Nhân Dân còn cho rằng hành vi của các nghệ sĩ này là "lợi dụng lưu lượng để trục lợi từ người hâm mộ".

Tạ Na bị báo Nhân Dân Trung Quốc đưa ra làm ví dụ chỉ trích nhóm nghệ sĩ trục lợi từ việc tổ chức concert dù không có tác phẩm âm nhạc nổi bật.

Trước đó, Tạ Na tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc tại Thành Đô và rất thành công. MC nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc lấy lý do tổ chức concert để bù đắp tiếc nuối bấy lâu về ca hát và thực hiện ước mơ thời thơ ấu, không phải để kiếm tiền. Việc tập trung vào cảm xúc và những khát vọng ban đầu nhận được sự đồng tình của khán giả.

Tuy nhiên đây không phải buổi biểu diễn duy nhất, Tạ Na thông báo thực hiện concert thứ hai tại Bắc Kinh vào ngày 17/7 và còn có những địa điểm khác. Song, quyết định này bị khán giả phản đối mạnh mẽ, thậm chí chê bai cô bằng những từ ngữ như "kẻ lừa đảo", "kẻ tham lam", "dối trá".

Công chúng đặt câu hỏi năng lực chuyên môn của Tạ Na có tương xứng với giá vé và quy mô chuyến lưu diễn của cô hay không? Tạ Na không phải ca sĩ chuyên nghiệp, không có tác phẩm ghi dấu ấn, không có tài năng biểu diễn, thậm chí không thể nhớ lời bài hát. Mức độ biểu diễn chuyên nghiệp thấp nhưng lại bán vé ngang ngửa các ca sĩ hạng A.

Trên MXH, khán giả chỉ trích Tạ Na tham lam, tìm cách lấy tiền bạc từ tình cảm của công chúng.

Nữ MC cũng bị chỉ trích vì lừa dối khán giả khi cô từng tuyên bố chỉ tổ chức concert đầu tiên để thỏa mãn ước mơ thời nhỏ. Từ buổi biểu diễn mang tính kỷ niệm tới tour diễn thương mại có tính chất khác biệt. Nhiều người bình luận vì tổ chức concert kiếm tiền quá nhanh, quá dễ dàng nên nghệ sĩ bất chấp việc bị chê về chuyên môn vẫn biểu diễn âm nhạc.

Theo Sina, nhiều khán giả tức giận cho biết chỉ cần Tạ Na công bố tổ chức concert ở đâu, họ sẽ khiếu nại trực tuyến và gửi báo cáo thông qua các kênh chính thức như dịch vụ đường dây nóng của chính phủ Trung Quốc với lý do Tạ Na là ca sĩ không chuyên nhưng nâng giá vé quá cao, lợi dụng người hâm mộ.

Khán giả cho rằng nghệ sĩ Trung Quốc kiếm tiền dễ dàng dù không có thực lực.

Ngày 28/6, đơn vị tổ chức buổi biểu diễn cho Tạ Na đưa ra thông báo hủy concert và hoàn tiền tự động 100% thông qua kênh bán vé chính thức. Trước đó, 150.000 vé đã bán hết chỉ trong vòng một phút, số người muốn xem chương trình trên nền tảng bán vé đã lên tới 177.000 người.

Lượng fan của Tạ Na đông, nếu cô tổ chức sự kiện dễ dàng bán hết vé, song các cơ quan quản lý nghệ thuật và truyền thông chính thống của Trung Quốc lại không ủng hộ hành vi nghệ sĩ tổ chức concert một cách vô tội vạ, không có tác phẩm âm nhạc tiêu biểu.

Trước đó, Vương Hạc Đệ, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc... khả năng ca hát nhảy múa đều không cao, nhưng lại thường xuyên tổ chức concert để kiếm tiền từ fan gây ra nhiều tranh cãi. Ngày 10/6, nam diễn viên Đinh Vũ Hề cũng thông báo tổ chức concert tại Thành Đô, Trung Quốc vào ngày 18-19/7.

Theo 163, nhìn từ concert riêng của Tạ Na, Triệu Lộ Tư, đây không chỉ là vấn đề nghệ sĩ lấn sân sang lĩnh vực khác mà còn phản ánh sự ác cảm của công chúng với việc thương mại hóa quá mức ngành công nghiệp giải trí. Các nghệ sĩ giờ kiếm tiền dễ dàng, tràn lan bằng cách chuyển hướng sang tổ chức concert dù năng lực có hạn.