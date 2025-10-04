Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ MC bị bắt khẩn cấp

  • Thứ bảy, 4/10/2025 19:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một nữ MC kiêm ca sĩ ngoài 40 tuổi tại Jinju (Hàn Quốc) vừa bị bắt khẩn cấp vì cáo buộc bạo hành khiến con gái dẫn đến tử vong. Vụ việc gây chấn động dư luận khi nạn nhân nhập viện trong tình trạng ngưng tim, trên người đầy thương tích.

Sports Chosun đưa tin nữ MC ngoài 40 tuổi tại Jinju, tỉnh Nam Gyeongsang (Hàn Quốc) vừa bị bắt khẩn cấp và tạm giam vì cáo buộc dùng vật cứng đánh con gái tuổi teen đến tử vong. Sự việc gây chấn động dư luận địa phương.

Theo chương trình Case chief của đài JTBC phát sóng hôm 1/10, người phụ nữ ngoài 40 tuổi, được gọi tắt là A, bị cảnh sát bắt giữ và tạm giam với cáo buộc bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong và bỏ mặc nạn nhân.

MC bi bat anh 1

Danh tính nữ MC chưa được công khai.

Vụ việc xảy ra chiều 22/9, khoảng 16h30, khi B - con gái của A - được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện ở huyện Namhae, tỉnh Nam Gyeongsang bằng chính xe của A. Nữ MC khai với bác sĩ rằng khi tan ca ra xe, bà phát hiện con gái bất tỉnh nên vội đưa đến viện.

Tuy nhiên, đội ngũ y tế nghi ngờ vì trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím và thương tích do vật cứng gây ra. Bệnh viện lập tức báo cảnh sát. Theo các bác sĩ, khi nhập viện, B đã ngưng tim, ngưng thở. Một nhân viên y tế kể lại: “Bà A tỏ ra rất kích động, liên tục phủ nhận việc con gái đã tử vong và tranh cãi gay gắt với bác sĩ điều trị”.

Từ mức độ thương tích, cảnh sát xác định A là nghi phạm chính và mở rộng điều tra. Truyền thông sau đó tiết lộ A từng hoạt động với vai trò ca sĩ, đồng thời là phát thanh viên kiêm MC cho một đài truyền hình địa phương tại Jinju. Thông tin này khiến dư luận càng thêm bàng hoàng.

Một ngày trước vụ việc (21/9), A và con gái tham gia sự kiện diễn tập phòng cháy do Sở Cứu hỏa Namhae tổ chức, trong đó A góp mặt với tư cách tình nguyện viên. Tuy nhiên, hình ảnh từ camera an ninh tại hiện trường chỉ ghi lại cảnh bà liên tục đi lại suốt đêm, không thấy bóng dáng con gái.

Sau khi bê bối nổ ra, A lập tức bị tước vai trò đại sứ truyền thông của sự kiện. Hiện cảnh sát tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ tình tiết xung quanh cái chết của nạn nhân.

Hà Trang/Tiền Phong

