Nụ hôn trên sân khấu đẩy Thúy Diễm vào ồn ào

Vì một nụ hôn trên sân khấu kịch, Thúy Diễm và Lương Thế Thành liên tục vướng bàn tán rồi nhiều lần phải lên tiếng. Nụ hôn của nữ diễn viên với Ma Ran Đô trên sân khấu được nhận xét là táo bạo. Do đó, nó gây tranh luận, kéo theo những bình luận không tích cực trên mạng xã hội khiến Thúy Diễm buồn lòng, phải lên tiếng.

“Là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi làm nghề cũng hơn 10 năm rồi, trải qua rất nhiều vai diễn, thậm chí có những vai yêu cầu nhiều cảnh nóng và tình cảm, phải quay cận khó hơn thế rất nhiều. Nhưng thật ngạc nhiên vì chỉ một lần bị quay lén phát tán cảnh diễn đó trên sân khấu mà Diễm lại bị những người lạ, chưa từng xem trọn vẹn tác phẩm đánh giá tiêu cực và bình luận không hay. Mỗi ngày lại dùng lời lẽ nặng nề hơn, suy diễn đủ kiểu rồi đánh giá khiến tôi rất buồn và ảnh hưởng tâm lý”, Thúy Diễm chia sẻ.

Sự việc còn kéo theo tin đồn gia đình Thúy Diễm và Lương Thế Thành rạn nứt. Tới chiều 12/9, Lương Thế Thành cũng lên tiếng khẳng định sự việc thời gian qua không hề ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân vợ chồng anh. Lương Thế Thành bày tỏ: “Bản thân Thành cũng là diễn viên, nên hiểu đó là tính chất công việc. Thành đi quay hay diễn kịch cũng có những cảnh tình cảm với bạn diễn. Đã là diễn viên thì không tránh khỏi những cảnh đó, chung quy cũng chỉ làm đúng với nhân vật mà đạo diễn yêu cầu. Không có chuyện vợ chồng Thành chia tay hay lục đục vì những vấn đề đó. Chúng tôi vẫn đang rất bình thường và vui vẻ".

Thúy Diễm sinh năm 1986, được biết tới qua các bộ phim như Cát đỏ, Vịt kêu đồng, Trạm cứu hộ trái tim… Cô và Lương Thế Thành quen biết qua các dự án phim chung như Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng chín hay Ranh giới tình yêu. Năm 2013, sau một buổi tiệc đoàn phim, Thúy Diễm chủ động bày tỏ tình cảm và hai người hẹn hò bí mật. Sau 3 năm bên nhau, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân vào 2016. Đám cưới của hai người được tổ chức ấm cúng tại TP.HCM.

Đến tháng 7/2018, cặp sao chào đón cậu con trai đầu lòng là bé Bảo Bảo. Hai người không ít lần vướng tin rạn nứt nhưng họ nhanh chóng phủ nhận. Thúy Diễm cũng cho biết thêm các tin đồn không ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình cô. “Đối với tôi, quan trọng nhất là sự tin tưởng và thấy hạnh phúc là đủ. Nghề của vợ chồng tôi được mọi người quan tâm nhiều nên nếu cứ để bị lung lay bởi những lời nói xung quanh thì không thể chú tâm cho cuộc sống và làm nghề được”, Thúy Diễm bày tỏ.

“Điểm tốt hay chưa tốt của bản thân, tôi đều có một người để bày tỏ, san sẻ, đó là anh Thành. Anh Thành vào nghề trước tôi nên có nhiều kinh nghiệm để truyền đạt. Nếu trước đây chọn một người chồng không làm cùng nghề, có lẽ tôi sẽ không phát triển được như hiện giờ. Bù lại anh Thành làm cùng nghề nên rất thấu hiểu về tính chất công việc. Đặc biệt, những lúc phải quay phim ở xa, nếu chồng không ủng hộ, tôi không thể làm nghề tốt được”, Thúy Diễm nói thêm.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành cũng mong muốn có con thứ 2 nhưng theo nữ diễn viên, duyên chưa tới nên vợ chồng cô không áp lực. Thay vào đó, mục tiêu hai người hướng tới là cả gia đình vui vẻ, mạnh khỏe trong cuộc sống.

Hình ảnh gần đây của Thúy Diễm. Nhìn lại chặng đường nhiều năm đã qua trong cả cuộc sống lẫn công việc, Thúy Diễm cảm thấy cô may mắn khi luôn có một người chồng ở bên sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mọi thứ, từ đời sống, tinh thần tới công việc.

