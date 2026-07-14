'Nữ hoàng phim ngắn' sụp đổ sự nghiệp chỉ sau một đêm

Theo Diệp Phi Dạ, Quách Vũ Hân luôn nói xấu các đồng nghiệp, thậm chí từng chấm điểm những diễn viên từng kết hợp cùng cô. Thông tin này đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Diệp Phi Dạ cũng cho biết khi Quách Vũ Hân đến thăm phim trường Dữ Tấn Trường An (phiên bản phim ngắn), diễn viên này đã ngang nhiên chỉ trích đạo diễn và nam chính của bộ phim là Nghiêm Tử Hiển suốt 20 phút trước mặt nhiều thành viên đoàn làm phim ở hành lang, theo tờ Sohu. Đáng nói, Nghiêm Tử Hiển từng cứu mạng Quách Vũ Hân trong một cảnh quay dưới nước.