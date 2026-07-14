'Nữ hoàng phim ngắn' sụp đổ sự nghiệp chỉ sau một đêm

Theo Yule 360, vừa qua, một đoạn hội thoại riêng tư giữa "nữ hoàng phim ngắn" Quách Vũ Hân và nhân viên của cô bị rò rỉ trên mạng. Đoạn ghi âm dài khoảng 1 phút 23 giây, nhanh chóng đứng đầu danh sách tìm kiếm xu hướng giải trí. Trong đoạn ghi âm, Quách Vũ Hân được cho là có lời nói thiếu tinh tế khi nhắc tới diễn viên Châu Dã. Quách Vũ Hân thậm chí ám chỉ Châu Dã dựa hơi cô khi cả 2 trước đó “đụng hàng” một thiết kế của thương hiệu nổi tiếng. Đoạn ghi âm nhanh chóng dấy lên tranh cãi.
Kể từ đây, hàng loạt video cũ của Quách Vũ Hân bị “đào lên”. Trong một video, nữ diễn viên này từng chia sẻ không muốn sinh con gái. Lý do là con gái có thể tranh giành sự nuông chiều từ chồng cô. Đoạn video càng thổi bùng tranh cãi, khiến Quách Vũ Hân trở thành tâm điểm chỉ trích. Khi vụ tranh cãi tiếp tục leo thang, biên kịch Diệp Phi Dạ đăng tải bài viết: "Tôi thức dậy để xem chuyện gì đang xảy ra, mà trời đã sáng rồi”.
Diệp Phi Dạ là nhà văn nổi tiếng, được biết đến như "Nữ hoàng tiểu thuyết lãng mạn" thế hệ mới. Người này từng hợp tác với Quách Vũ Hân, góp phần đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần với khán giả. Thế nhưng, sau đó, 2 người nảy sinh xích mích. Lý do là bộ phim hợp tác với Diệp Phi Dạ vừa tung ra, Quách Vũ Hân lại đăng bài quảng bá một dự án khác đang quay. Hành động này của nữ diễn viên khiến Diệp Phi Dạ bức xúc tố cô thiếu chuyên nghiệp.
Sau đó, Diệp Phi Dạ còn tiết lộ việc Quách Vũ Hân từng than phiền bị diễn viên phim dài cướp vai. "Nếu không phải vì những diễn viên không chuyên này cướp vai diễn của chúng tôi - những diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp - tôi đã không đến đóng mấy bộ phim ngắn này", Quách Vũ Hân nói khiến tranh cãi càng bùng nổ.
Theo Diệp Phi Dạ, Quách Vũ Hân luôn nói xấu các đồng nghiệp, thậm chí từng chấm điểm những diễn viên từng kết hợp cùng cô. Thông tin này đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Diệp Phi Dạ cũng cho biết khi Quách Vũ Hân đến thăm phim trường Dữ Tấn Trường An (phiên bản phim ngắn), diễn viên này đã ngang nhiên chỉ trích đạo diễn và nam chính của bộ phim là Nghiêm Tử Hiển suốt 20 phút trước mặt nhiều thành viên đoàn làm phim ở hành lang, theo tờ Sohu. Đáng nói, Nghiêm Tử Hiển từng cứu mạng Quách Vũ Hân trong một cảnh quay dưới nước.
Theo tờ 163, từ “nữ hoàng phim ngắn”, sự nghiệp của Quách Vũ Hân (sinh năm 1999) sụp đổ chỉ sau một đêm. 163 nhận định trước tranh cãi, nữ diễn viên này là ngôi sao hạng S của làng phim ngắn với nhiều bộ phim đã thu hút hàng tỷ lượt xem. Cô thậm chí thành công lấn sân sang lĩnh vực phim dài, nhận được nhiều dự án phim truyền hình lớn. Sau tranh cãi, Quách Vũ Hân vẫn im lặng, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.