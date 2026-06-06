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Pháp luật

Nữ giáo viên tử vong sau hơn 2 tháng điều trị vì bị chồng bạo hành

  • Thứ bảy, 6/6/2026 12:40 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Ngày 6/6, lãnh đạo xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh xác nhận chị Đ.T.H.C tử vong sau hơn 2 tháng điều trị do những chấn thương nghiêm trọng từ vụ bạo hành xảy ra cuối tháng 3.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiền Phong.

Theo cơ quan điều tra, ngày 31/3/2026, Đinh Hữu Quý (SN 1986,) đã dùng tay chân đánh vợ là chị Đ.T.H.C (SN 1990, trú thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà) gây thương tích nặng. Kết quả giám định xác định nạn nhân bị tổn hại 95% sức khỏe.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị C được đưa đi cấp cứu và điều trị tại nhiều cơ sở y tế trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa trong hơn 2 tháng, nạn nhân đã không qua khỏi, tử vong ngày 4/6.

Trước đó, ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Hữu Quý để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định thông tin ban đầu cho rằng chị C bị ngã cầu thang là không đúng bản chất vụ việc. Cơ quan chức năng đã làm rõ chị C bị hành hung dẫn đến thương tích đặc biệt nghiêm trọng.

Được biết, chị Đ.T.H.C là giáo viên đang công tác tại địa phương. Đinh Hữu Quý là công chức làm việc tại lĩnh vực văn hóa, xã hội của địa phương.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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https://tienphong.vn/nu-giao-vien-tu-vong-sau-hon-2-thang-dieu-tri-vi-bi-chong-bao-hanh-post1849293.tpo

Theo Hoàng Dương/Tiền Phong

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