Nữ giám đốc Trung Quốc bỏ việc, ra đảo hoang sống một mình

Từ bỏ vị trí quản lý cấp cao tại Bắc Kinh, Yue Li chọn ra đảo hoang sống và làm việc, theo đuổi cuộc sống tách biệt với cộng đồng.

Yue Li đang kiểm tra một trong những chiếc lồng mà cô dùng để bắt cá và cua. Ảnh: dskbhz.

Yue Li (sinh vào những năm 1980) từng là giám đốc phát triển bất động sản tại một tập đoàn lớn có trụ sở ở Bắc Kinh. Sau gần 20 năm gắn bó, giữa tháng 12/2025, cô nghỉ việc và chuyển sang làm nhân viên kiểm định chất lượng tại một cơ sở nuôi cá đặt trên đảo Dongzhai - hòn đảo không có cư dân, theo City Express.

Công việc mới chỉ có mức lương 3.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 430 USD ), mỗi 2 tháng chỉ được nghỉ 4 ngày. Dù vậy, lựa chọn của Yue khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Trước khi ra đảo, Yue làm việc trong môi trường áp lực cao. Cô thường xuyên đi công tác, gần như 300 ngày/năm. Ngay cả khi ở Bắc Kinh, mỗi ngày cô cũng mất khoảng 4 tiếng chỉ để đi lại giữa nhà và công ty.

Yue nói quãng thời gian đó, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của cô đều chạm ngưỡng chịu đựng. Cô tự hỏi bản thân liệu đây có phải cuộc sống mà mình mong muốn.

Vài tháng trước khi nghỉ việc, trong chuyến du lịch đến Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Yue tình cờ nhìn thấy thông tin tuyển dụng cho vị trí kiểm định chất lượng trên đảo và quyết định nộp hồ sơ.

Cô bị thu hút bởi công việc này vì cho rằng mình sẽ có nhiều thời gian rảnh, tránh xa nhịp sống ồn ào nơi thành phố, có thể đọc sách, ngắm biển và hoàng hôn mỗi ngày.

Đảo Dongzhai nằm giữa biển Hoa Đông, xung quanh là nhiều đảo nhỏ không người ở. Hòn đảo có người sinh sống gần nhất là Daishan, cách đó khoảng 40 km.

Công việc hàng ngày của Yue bao gồm kiểm tra thiết bị cho cá ăn, ghi lại nhiệt độ nước biển, tình trạng sóng và theo dõi sự phát triển của cá.

Yue Li đang ngồi câu cá, nhâm nhi một cốc cà phê nóng hổi. Ảnh: dskbhz.

Sau một tháng ra đảo hoang sống, Yue thừa nhận điều kiện sinh hoạt không hề dễ dàng. Phần lớn thời gian, thời tiết xấu, biển động mạnh. Khi mưa lớn, nước còn dột xuống từ mái bếp. Có lúc gió mạnh tới cấp 9, cô không thể nhóm lửa để nấu ăn.

Nhu yếu phẩm được tiếp tế bằng tàu, nhưng tàu lại ghé đảo rất hiếm. Ngoài ra, chuột xuất hiện nhiều trên đảo. Ngay ngày đầu tiên đến nơi, Yue phát hiện kem đánh răng của mình đã bị chuột tha mất.

Dù vậy, Yue cho biết cô vẫn yêu cuộc sống trên đảo vì có nhiều thời gian câu cá, bắt cua. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh hải sản mình đánh bắt được lên mạng xã hội, trong đó có lần bắt được 10 con cua lớn bằng bẫy lồng.

Yue nói nguồn lươn và cua ở đây rất dồi dào, đủ cho cô ăn mỗi ngày. "Trải nghiệm này chắc chắn sẽ là một điểm nhấn trong cuộc đời tôi. Tôi đã tìm thấy sự tự do và bình yên nội tâm trong môi trường giản dị này", cô ấy chia sẻ.

Câu chuyện của Yue nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. "Đây là cuộc sống trong mơ của mọi người đam mê câu cá", một người nói. Trong khi một người khác nói: "Chị ơi, chị có cần vệ sĩ không? Tôi có thể làm điều đó. Tôi sẽ không tính phí gì cả, miễn là chị cho phép tôi đi câu cá cùng chị".