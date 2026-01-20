Nữ giám đốc mua thực phẩm trôi nổi, làm hóa đơn giả để trốn thuế

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Thị Tú Oanh (SN 1981, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế, Giám đốc Công ty TNHH MTV thực phẩm Khả Nhi) về tội "Trốn thuế".

Quá trình điều tra trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế xác định Công ty TNHH MTV thực phẩm Khả Nhi là doanh nghiệp buôn bán thực phẩm với doanh số lớn, khách hàng là các trường học, trung tâm đào tạo, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đọc lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Thị Tú Oanh.

Tuy nhiên, để giảm chi phí và giảm số tiền thuế phải đóng, giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, đối tượng Hà Thị Tú Oanh trực tiếp thực hiện việc mua thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng nhằm che giấu doanh thu, giảm số thuế phải đóng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Ngoài gây thất thu thuế, hành vi của Hà Thị Tú Oanh còn gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật.