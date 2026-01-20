Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Nữ giám đốc mua thực phẩm trôi nổi, làm hóa đơn giả để trốn thuế

  • Thứ ba, 20/1/2026 12:55 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Thị Tú Oanh (SN 1981, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế, Giám đốc Công ty TNHH MTV thực phẩm Khả Nhi) về tội "Trốn thuế".

Quá trình điều tra trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế xác định Công ty TNHH MTV thực phẩm Khả Nhi là doanh nghiệp buôn bán thực phẩm với doanh số lớn, khách hàng là các trường học, trung tâm đào tạo, cơ sở sản xuất kinh doanh.

thuc pham Kha Nhi, Cong ty Kha Nhi, Doanh nghiep Kha Nhi, Giam doc Kha Nhi anh 1

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đọc lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Thị Tú Oanh.

Tuy nhiên, để giảm chi phí và giảm số tiền thuế phải đóng, giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, đối tượng Hà Thị Tú Oanh trực tiếp thực hiện việc mua thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng nhằm che giấu doanh thu, giảm số thuế phải đóng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Ngoài gây thất thu thuế, hành vi của Hà Thị Tú Oanh còn gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật.

Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/nu-giam-doc-doanh-nghiep-mua-thuc-pham-troi-noi-lam-hoa-don-gia-de-tron-thue-i794656/

Anh Khoa/Công an nhân dân

thực phẩm Khả Nhi Công ty Khả Nhi Doanh nghiệp Khả Nhi Giám đốc Khả Nhi Thừa Thiên Huế thực phẩm Khả Nhi Công ty Khả Nhi Doanh nghiệp Khả Nhi Giám đốc Khả Nhi

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý