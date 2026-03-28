Nữ diễn viên sinh năm 2001 được chú ý

Bộ phim Bước chân vào đời đang nhận được sự quan tâm từ khán giả khi có sự tham gia của dàn diễn viên quen thuộc như Mạnh Trường, Quỳnh Kool, Huỳnh Anh… Trong dàn diễn viên, Ngọc Thủy là gương mặt khá mới. Cô đảm nhận vai Trang. Bước chân vào đời khai thác hành trình trưởng thành với nhiều biến động của 3 chị em Thương sau cú sốc mất cha mẹ, từ đó mở ra câu chuyện về cách mỗi người đối diện với áp lực mưu sinh.

Trung tâm câu chuyện là Thương, do Quỳnh Kool đảm nhận. Ở tuổi 24, nhân vật bất ngờ trở thành chỗ dựa chính của gia đình khi biến cố ập đến. Trong lúc đó, công việc của cô chưa ổn định, cuộc sống còn nhiều dang dở. Bên cạnh Thương là Trang, do Ngọc Thủy thể hiện. Nhân vật này được xây dựng với hình ảnh trẻ trung, thông minh, sắc sảo, có tham vọng đổi đời.

Trang không muốn chấp nhận một cuộc sống bình lặng, nghèo túng. Cô luôn hướng tới cuộc sống giàu có và xem đó là con đường duy nhất để thoát khỏi tình cảnh thiếu thốn. Tuy nhiên, khát vọng lớn lại đi cùng sự thiếu trải nghiệm, khiến nhân vật này dễ bị cuốn vào những lựa chọn cảm tính, nóng vội. Thực tế, từ khi phim lên sóng, nhân vật Trang do Ngọc Thủy đảm nhận vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích. Không ít khán giả cho rằng nhân vật này có tính cách quá bốc đồng, đua đòi, không phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống.

Về phần Ngọc Thủy, cô cho rằng khi lớn lên trong tình cảnh thiếu thốn về cả tiền bạc, tình cảm hay cơ hội, mỗi người sẽ phản ứng khác nhau. Không ai đúng, ai sai hoàn toàn, mà vì cách họ nhìn thế giới và chịu đựng nỗi đau đó khác nhau. Do đó, cách Trang đối diện với mọi việc là cách để cô sống sót, sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt.

Ngọc Thủy sinh năm 2001, tại Hà Nội . Cô có nền tảng diễn xuất nên thể hiện nhân vật khá tốt. Ngọc Thủy tốt nghiệp chuyên ngành diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và đang công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ.

Diễn viên trẻ đã tham gia một số bộ phim nhưng chủ yếu vai phụ như Cuộc chiến không giới tuyến, Sao Kim bắn tim Sao Hỏa, Những ngôi sao lấp lánh…

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.