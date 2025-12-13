Nữ diễn viên nhảy gợi cảm gây tranh cãi

Âu Đương Đệ Đệ nhảy trên nền nhạc "Rewrite" của nhóm Gen1es. Tuy nhiên, tiết mục của nữ diễn viên kiêm ca sĩ này vướng tranh cãi.

Ngày 13/12, tờ Ettoday đưa tin nữ ca sĩ Âu Dương Đệ Đệ, em gái nghệ sĩ cello kiêm diễn viên Âu Dương Na Na đang vướng tranh cãi. Lý do là điệu nhảy của cô trong sinh nhật ông nội và bố được nhận xét gợi cảm. Nữ ca sĩ nhảy trên nền nhạc Rewrite của nhóm Gen1es.

Nhiều khán giả cho rằng các động tác vũ đạo của cô không phù hợp với một bữa tiệc sinh nhật có nhiều người lớn tuổi.

Vũ đạo của Âu Dương Đệ Đệ bị chỉ trích. Ảnh: Ettoday.

"Nhảy theo nhạc nhóm nhạc nữ là không phù hợp với tiệc sinh nhật của người lớn tuổi", "Nhảy gợi cảm như vậy chẳng phải là thích hợp cho tiệc sinh nhật của giới trẻ thôi sao?", tờ Ettoday trích đăng bình luận của cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, số khác bênh vực Âu Dương Đệ Đệ và chỉ ra đó là bữa tiệc riêng tư, gồm những người trong gia đình nên không cần khắt khe với nữ ca sĩ. Ngoài ra, theo video ghi lại màn biểu diễn của nữ ca sĩ, những người có mặt ở bữa tiệc đã rất hưởng ứng và reo hò trước màn trình diễn của cô. Họ cũng chỉ ra so với vũ đạo gốc, Âu Dương Đệ Đệ đã tiết chế nhiều động tác.

Đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ này vướng tranh cãi. Giữa năm 2024, để kỷ niệm 100 ngày ra mắt cùng nhóm nhạc nữ Gen1es, cô đăng video nhảy nhót. Tuy nhiên, các động tác của cô cũng được cho là phản cảm.

Âu Dương Đệ Đệ sinh năm 2004, tham gia bộ phim tình cảm lãng mạn đô thị Dance Together vào 2015 và chính thức ra mắt với tư cách diễn viên. Năm 2024, diễn viên này đến Thái Lan tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Sáng tạo doanh châu Á 2024 của WeTV và cuối cùng trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ Gen1es ở vị trí thứ 8.