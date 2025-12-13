Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Nữ diễn viên nhảy gợi cảm gây tranh cãi

  • Thứ bảy, 13/12/2025 19:36 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Âu Đương Đệ Đệ nhảy trên nền nhạc "Rewrite" của nhóm Gen1es. Tuy nhiên, tiết mục của nữ diễn viên kiêm ca sĩ này vướng tranh cãi.

Ngày 13/12, tờ Ettoday đưa tin nữ ca sĩ Âu Dương Đệ Đệ, em gái nghệ sĩ cello kiêm diễn viên Âu Dương Na Na đang vướng tranh cãi. Lý do là điệu nhảy của cô trong sinh nhật ông nội và bố được nhận xét gợi cảm. Nữ ca sĩ nhảy trên nền nhạc Rewrite của nhóm Gen1es.

Nhiều khán giả cho rằng các động tác vũ đạo của cô không phù hợp với một bữa tiệc sinh nhật có nhiều người lớn tuổi.

dien vien anh 1

Vũ đạo của Âu Dương Đệ Đệ bị chỉ trích. Ảnh: Ettoday.

"Nhảy theo nhạc nhóm nhạc nữ là không phù hợp với tiệc sinh nhật của người lớn tuổi", "Nhảy gợi cảm như vậy chẳng phải là thích hợp cho tiệc sinh nhật của giới trẻ thôi sao?", tờ Ettoday trích đăng bình luận của cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, số khác bênh vực Âu Dương Đệ Đệ và chỉ ra đó là bữa tiệc riêng tư, gồm những người trong gia đình nên không cần khắt khe với nữ ca sĩ. Ngoài ra, theo video ghi lại màn biểu diễn của nữ ca sĩ, những người có mặt ở bữa tiệc đã rất hưởng ứng và reo hò trước màn trình diễn của cô. Họ cũng chỉ ra so với vũ đạo gốc, Âu Dương Đệ Đệ đã tiết chế nhiều động tác.

Đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ này vướng tranh cãi. Giữa năm 2024, để kỷ niệm 100 ngày ra mắt cùng nhóm nhạc nữ Gen1es, cô đăng video nhảy nhót. Tuy nhiên, các động tác của cô cũng được cho là phản cảm.

Âu Dương Đệ Đệ sinh năm 2004, tham gia bộ phim tình cảm lãng mạn đô thị Dance Together vào 2015 và chính thức ra mắt với tư cách diễn viên. Năm 2024, diễn viên này đến Thái Lan tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Sáng tạo doanh châu Á 2024 của WeTV và cuối cùng trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ Gen1es ở vị trí thứ 8.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.

Thái Linh

diễn viên Âu Dương Na Na Âu Dương Đệ Đệ Gen1es

    Đọc tiếp

    Sao 'Co di ma lay chong toi' lao dao hinh anh

    Sao 'Cô đi mà lấy chồng tôi' lao đao

    21:36 24/11/2025 21:36 24/11/2025

    0

    Một người phụ nữ tố cáo Lee Yi Kyung đã gửi những nội dung nhạy cảm, quấy rối tình dục nhằm gạ gẫm cô. Công ty quản lý của nam diễn viên phủ nhận rồi đâm đơn kiện.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý