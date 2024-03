Nữ diễn viên làm bùng nổ tranh cãi quanh Han So Hee

Những năm gần đây, Hyeri tham gia nhiều bộ phim như Entertainer, Two Cops, May I Help You?, My Roommate Is a Gumiho, Moonshine… nhưng thành tích đều không khả quan. Diễn xuất của Hyeri trong các dự án phim sau này cũng gây nhiều tranh luận và được nhận xét không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Reply 1988. Ảnh: Hyeri_0609.