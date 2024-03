Ảnh hẹn hò của Han So Hee và bạn trai tại Hawaii

Sáng 18/3, tờ Dispatch công bố hình ảnh trong buổi hẹn hò tại Hawaii của Ryu Jun Yeol và Han So Hee. Loạt hình được chụp vào 16/3, đúng ngày Han So Hee xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol. Theo Dispatch, phóng viên tờ này tới Hawaii để săn hình hẹn hò của 2 ngôi sao nổi tiếng. Tuy nhiên, tình thế liên tục xoay chuyển, thậm chí Han So Hee và Ryu Jun Yeol bị chỉ trích. Do đó, tình huống Dispatch không hề mong đợi đã xảy ra.