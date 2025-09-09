Nữ diễn viên 'hủy hoại' Hứa Khải

Ồn ào giữa các diễn viên Hứa Lệ Sa, Hứa Khải và Triệu Tình tới 8/9 có diễn biến mới. Theo đó, Hứa Khải bị tố biến biệt thự tại Hoành Điếm trở thành sòng bạc. Một tin nhắn được cho là giữa Hứa Khải và Hứa Lệ Sa lan truyền trên mạng xã hội. Trong tin nhắn, Hứa Khải khoe thắng 8.000 NDT tiền đánh bạc và nhờ bạn chuyển cho Hứa Lệ Sa 6.000 NDT. Hứa Khải cũng yêu cầu bạn gái cũ giữ bí mật. Ảnh: Zaobao.

Nam diễn viên sinh năm 1995 bị tố có một nhóm bạn nghiện chơi bài. Họ thường xuyên đánh bạc cùng nhau, mỗi lần thắng thua hàng chục nghìn NDT và số tiền đánh bạc có thể lên đến hàng triệu NDT trong một năm. Sau đó, cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết đã nắm bắt vụ việc và sẽ tiến hành điều tra. Trong khi đó, đại diện của Hứa Khải phủ nhận thông tin và cho biết đã làm việc với luật sư để xử lý tin đồn thất thiệt. Vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp của Hứa Khải. Tối 8/9, nhà sản xuất Trần Ích Thao cho biết Hứa Khải đã bị thay thế ở một bộ phim khai máy vào cuối tháng 9. Nhà sản xuất này còn xin Hứa Lệ Sa dừng lại chuyện bóc phốt để những đoàn phim có Hứa Khải tham gia không bị ảnh hưởng thêm. Ảnh: Sohu.

Thời gian qua, chuyện tình cảm giữa Hứa Lệ Sa, Hứa Khải và Triệu Tình liên tục gây bàn tán. Đầu tháng 8, Hứa Lệ Sa tuyên bố Hứa Khải ngoại tình trong thời gian hẹn hò với cô. Cụ thể, năm 2022, khi vẫn trong mối quan hệ với Hứa Lệ Sa, Hứa Khải bị bắt gặp vào khách sạn với diễn viên trẻ Triệu Tình. Đó là lý do Hứa Lệ Sa và Hứa Khải chia tay. Trong diễn biến tiếp theo, đại diện của Hứa Khải lên tiếng phủ nhận cáo buộc của Hứa Lệ Sa. Ảnh: Weibo.

Ông bầu của Hứa Khải là Vu Chính cũng đích thân bênh vực “gà nhà”. Vu Chính cho rằng Hứa Lệ Sa muốn gây ồn ào để được chú ý. Về việc Triệu Tình vào khách sạn với Hứa Khải, Vu Chính giải thích 2 diễn viên chỉ thảo luận về kịch bản phim. Theo Vu Chính, Hứa Khải và Hứa Lệ Sa chỉ quen nhau ít ngày sau khi hợp tác vào năm 2021. Ảnh: Weibo.

Kể từ đó, Hứa Lệ Sa và Vu Chính liên tục đáp trả nhau qua mạng. Hứa Lệ Sa cũng tung ra nhiều hình ảnh hoặc ảnh chụp màn hình tin nhắn để chứng minh việc cô từng hẹn hò với Hứa Khải. Hứa Lệ Sa tuyên bố sẽ “chiến” đến cùng để yêu cầu Hứa Khải lên tiếng xin lỗi. Ảnh: Weibo.

Theo Cnhubei, sáng 8/9, sau hai tuần tạm dừng “bóc phốt” Hứa Khải, Hứa Lệ Sa lại tuyên chiến với bạn trai cũ. Cô nói bản thân không thể chịu đựng được bạo lực mạng. "Tôi đã kìm nén quá lâu rồi và tôi đã cho Hứa Khải cơ hội xin lỗi. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều là do anh ta tự lựa chọn. Tôi thậm chí không cần một xu nào. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn một lời xin lỗi từ anh ta". Ảnh: QQ.

Hứa Lệ Sa là nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình Trung Quốc. Cô gia nhập ngành giải trí năm 2020 và tham gia nhiều bộ phim như Bá vương, Khanh khanh nhật thường, Linh hồn y sư, Phong khởi tây châu… Tuy nhiên, sự nghiệp của Hứa Lệ Sa vẫn mờ nhạt. Đến gần đây, khi liên tục vạch trần Hứa Khải, cô mới được bàn tán nhiều hơn. Ảnh: Weibo.

