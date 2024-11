Nữ diễn viên hút lượt xem lớn ở phim Việt

Tham vọng giàu sang kể về cuộc sống thời xưa của những anh, chị em cùng cha khác mẹ. Trong đó, Trúc là con gái của ông Tài và bà Mai, một hộ gia đình giàu có, nhiều của ăn, của để. Ông Tài cưỡng bức giúp việc là bà Hường khiến người này sinh ra bé gái Bình An (Yeye Nhật Hạ đảm nhận). Từ nhỏ, Bình An đã phải chịu đựng sự ghét bỏ của bà Mai và sống như người ở dù là con gái của ông chủ. Luôn sống trong sự tủi nhục, chèn ép nên Bình An nuôi tham vọng đổi đời, sẵn sàng cướp tất cả của chị gái. Ngược lại, Trúc hiền lành, tốt bụng, hết lòng yêu thương em.