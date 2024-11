Trấn Thành, Thu Minh bị chỉ trích

Việc Trấn Thành, Thu Minh nhận xét về ngoại hình của Phạm Anh Duy trong chương trình Our Song đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong tập mới đây của Our Song - Bài hát của chúng ta, Phạm Anh Duy hóa thân thành nhân vật Joker. Sau đó, Thu Minh nhận xét Anh Duy không cần hóa trang, make up đã rất hợp với hình tượng này bởi anh có miệng rộng. Cụ thể, Thu Minh nói: “Bé Anh Duy rất hợp vai Joker. Cái miệng của em không cần phải make up. Nó toang hoác như thế này”. Nữ ca sĩ vừa nói vừa dùng tay miêu tả.

Ngay sau đó, Trấn Thành trong vai trò MC tiếp lời: “Chị biết không, Duy có thể một lúc ăn hết 3 chiếc hamburger". Trước những lời nhận xét của đàn anh, đàn chị, Anh Duy bày tỏ: “Đàn ông miệng rộng thì sang”. Nhưng chưa dừng ở đó, Trấn Thành nói thêm: “Nhưng rộng quá thì cũng toang hoang cửa nhà”.

Nhận xét của Thu Minh và Trấn Thành về Anh Duy gây tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Đoạn hội thoại giữa 3 nghệ sĩ đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng Trấn Thành và đặc biệt là Thu Minh đang miệt thị ngoại hình. Lối đùa giỡn này vô duyên và cũng đã nhiều lần bị chỉ trích trên truyền hình.

“Thu Minh nói người ta một cách kỳ cục, lại thêm Trấn Thành nữa. Cả hai người đều vô duyên”, “Thu Minh dùng từ ghê quá. Miệng của người ta vậy mà kêu toang hoác”, “Có cần phải nói thẳng vậy không. Thật là kỳ quặc. Nói không suy nghĩ lại bị vạ miệng đấy”, khán giả bình luận dưới video.

Đây không phải lần đầu Trấn Thành và các nghệ sĩ Việt vướng tranh cãi miệt thị ngoại hình đồng nghiệp.

Trong chương trình Ca sĩ mặt nạ, Trấn Thành bị chỉ trích kém duyên khi bình luận về Đức Phúc. Khi Ngô Kiến Huy hỏi dàn cố vấn mong muốn hóa thân thành nhân vật mascot nào, Trấn Thành chen ngang lượt của Đức Phúc và nói: "Nhìn cái răng của Đức Phúc, tôi nghĩ làm con hải ly là hợp". Không dừng lại ở đó, nam MC còn mô tả lại nụ cười của Đức Phúc để gây cười.

Trong chương trình Rap Việt và ở phần thi của Yuno BigBoi, MC cũng đã bị chỉ trích. Ngay khi thí sinh này xuất hiện, MC liên tiếp hỏi: "Ở đâu ra con người một tạ mấy trên sân khấu?", "Bạn có ăn uống bình thường như người ta không?", "Bạn bao nhiêu ký?". Trấn Thành thậm chí mang chiếc bánh bao đang ăn dở lên sân khấu và hỏi: "Còn nửa cái bánh bao đang ăn dở, quất luôn không?".