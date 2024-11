Yeye Nhật Hạ vấp tranh luận

Tạo hình của Yeye Nhật Hạ trong "Tham vọng giàu sang" được nhận xét quá hiện đại so với vai một người ở. Chưa kể, đây là dự án phim với bối cảnh xưa.

Yeye Nhật Hạ là một trong các diễn viên của bộ phim Tham vọng giàu sang đang phát sóng. Bộ phim truyền hình này được khán giả yêu thích và cũng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Các đoạn clip trong phim sau khi đăng tải trên mạng xã hội thu hút hàng trăm nghìn tới hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi từ những tập đầu tiên tới nay là ngoại hình của Yeye Nhật Hạ.

Tạo hình của Yeye Nhật Hạ trong phim. Ảnh: FBNV.

Trong phim, Nhật Hạ vào vai An, con gái của Hường. Hường bị ông chủ Tài cưỡng bức sau đó sinh ra An. Do đó, hai mẹ con cô luôn bị bà chủ là Mai ganh ghét, coi thường. An là con của ông chủ nhưng sống như người hầu. Có cuộc sống khó khăn từ nhỏ nên An luôn khát khao chiếm đoạt mọi hạnh phúc của chị gái cùng cha khác mẹ là Trúc (Tam Triều Dâng). Tuy nhiên, tạo hình của Yeye Nhật Hạ được nhận xét quá hiện đại, không giống một người ở.

“Phim ngày xưa mà nhân vật đã kẻ mày rồi à”, “An ở thời đó mà đã tiêm môi rồi”, “Phim thời xưa mà nét hiện đại quá vậy”, “Nhân vật người ở mà không chọn ai chưa cắt mí ấy, như thế chân thật hơn”, khán giả bình luận.

Trong tập mới nhất, An bị lừa gả cho Thịnh (Bạch Công Khanh), con trai ông Mạnh (Cao Minh Đạt) người bạn thân thiết với ông Tài. Thịnh vốn là thanh mai trúc mã với Trúc. Hai người có tình cảm với nhau nhưng An vì muốn cướp hạnh phúc của chị cộng thêm bị bà Mai lừa gạt nên đã cưới Thịnh. Nhưng sau khi cưới, cô mới biết Thịnh tàn phế lại mất trí nhớ. An bất đắc dĩ trở thành mợ Hai của nhà ông Mạnh nên lúc này tạo hình của Nhật Hạ phù hợp hơn, không còn gây tranh cãi như trước.

Chuyện tranh cãi tạo hình nhân vật chưa phù hợp không hiếm ở mảng phim truyền hình Việt. Trước đó, nhiều diễn viên từng bị phản ứng vì trang điểm đậm ngay cả ở cảnh đi ngủ, làm răng sứ...

Yeye Nhật Hạ sinh năm 1994, được biết đến qua các bộ phim Gia đình phép thuật, Mùi ngò gai gây sốt một thời… Nữ diễn viên thừa nhận cô từng tiêm cằm, tiêm môi. Cô khẳng định không làm lố để ngoại hình tự nhiên.