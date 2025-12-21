Nữ diễn viên đang nổi tiếng nhất

DailyView - một trang tin trực tuyến Hàn Quốc sử dụng phần mềm phân tích dư luận KEYPO Big Data Engine để thống kê danh sách Top 10 diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng nhất năm 2025 (từ 1/1 đến 27/11). Đứng đầu danh sách là IU - nữ diễn viên năm qua thu hút sự chú ý với bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt hợp tác với Park Bo Gum. Bộ phim đã tạo tiếng vang lớn từ khi bắt đầu phát sóng. Phim kể về câu chuyện tình yêu của một cặp đôi trải dài qua nhiều thập kỷ. IU đã thử thách bản thân với vai diễn đa thế hệ, hóa thân vào nhân vật từ một cô gái tuổi teen đến người mẹ kiên cường nuôi con một mình và vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Ảnh: ELLE.

Đứng thứ 2 trong danh sách chính là bạn diễn của IU trong bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt - Park Bo Gum. 2025 chắc chắn là một năm thành công rực rỡ đối với Park Bo Gum sau khi nam diễn viên xuất ngũ. Trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, diễn xuất tự nhiên, sống động và đầy cảm xúc khi đảm nhận vai một người đàn ông chân thành, chung thủy, tận tụy của Park Bo Gum đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem và tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Ảnh: Sports Hankooki.

Joo Ji Hoon đứng thứ 3 trong BXH. Anh nổi tiếng với vai thái tử trong bộ phim truyền hình đình đám Hoàng Cung. Sau khi vượt qua scandal liên quan đến cần sa và nghĩa vụ quân sự bắt buộc, anh trở lại với kỹ năng diễn xuất trưởng thành hơn, gặt hái thành công trên toàn cầu. Năm qua, bộ phim truyền hình ăn khách Trung tâm chăm sóc chấn thương tiếp tục giúp anh được công chúng yêu mến, trong đó anh vào vai một bác sĩ phẫu thuật chấn thương thiên tài có biệt danh "Bàn tay của Chúa". Được chuyển thể từ câu chuyện có thật, bộ phim thu hút sự chú ý với nội dung ly kỳ và hồi hộp. Ảnh: MBC.

Hạng 4 thuộc về YoonA. Năm qua, bộ phim Ngự trù của bạo chúa của nữ diễn viên đạt tỷ suất người xem vượt mốc 17% và đứng đầu trong số các phim truyền hình năm 2025. Bộ phim không chỉ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội mà còn thu hút lượng người xem lớn. Ngự trù của bạo chúa là bộ phim truyền hình đầu tiên của tvN đứng đầu danh mục 10 chương trình truyền hình không phải tiếng Anh hàng đầu của Netflix trong hai tuần liên tiếp. Ảnh: News1.

Sau khi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp với các tác phẩm như My Sassy Girl và My Love from the Star, Jun Ji Hyun một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu vào 2025 với bộ phim truyền hình tình cảm gián điệp Tempest. Với kinh phí 70 tỷ won, Tempest được mệnh danh là phim truyền hình Hàn Quốc có kinh phí cao nhất trong lịch sử Disney+, đánh dấu màn hợp tác đầu tiên giữa Jun Ji Hyun và Kang Dong Won. Sau khi phát hành, bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi về dàn diễn viên xuất sắc và những cảnh hành động gay cấn. Ảnh: Hankyung.

Năm 2025 chắc chắn là một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Chae Min. Anh được giao vai chính trong bộ phim truyền hình ăn khách Ngự trù của bạo chúa. Nam diễn viên đảm nhận vai một vị vua thời xưa với gu ẩm thực tuyệt vời nhưng tính khí độc đoán. Anh đã thể hiện hoàn hảo bản chất phức tạp của nhân vật và sự tương phản đáng yêu giữa việc thưởng thức những món ăn ngon. Bộ phim đưa sự nổi tiếng của Lee Chae Min lên đỉnh cao, dù trước đó anh hoàn toàn là gương mặt mới. Ảnh: Hankyung.

Một diễn viên khác của Trung tâm chăm sóc chấn thương xuất hiện ở bảng xếp hạng. Đó là Choo Young Woo. Sau bộ phim, độ nổi tiếng của nam diễn viên tăng vọt. Choo Young Woo vào vai Yang Jae Won - một bác sĩ phẫu thuật thông minh. Những phản ứng cường điệu của anh thường xuyên làm khán giả thích thú và anh đã giành được giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh cho vai diễn này. Ảnh: Esquire Korea.

3 thứ hạng còn lại thuộc về Park Bo Young, Lee Jung Jae và Lee Jun Young. Trong đó, Lee Jung Jae vừa trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian dài vắng bóng với bộ phim Nice to not meet you. Tuy nhiên, khi phim lên sóng, khán giả tranh luận về khoảng cách tuổi tác giữa 2 diễn viên. Theo khán giả, cách biệt 18 tuổi giữa Lee Jung Jae và Lim Ji Yeon khiến 2 người như chú - cháu chứ không có sự tình tứ, ăn ý của một cặp đôi. Ảnh: iMBC, News1.

