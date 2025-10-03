Nữ diễn viên bị bạn trai 'đá' vì quay 99 cảnh thân mật

Nữ diễn viên Hứa Tử Ngâm bị bạn trai Lý Vân Bằng chia tay sau khi quay 99 cảnh hôn chỉ trong 10 ngày.

World Journal đưa tin nữ diễn viên kiêm ca sĩ Hứa Tử Ngâm mới đây xác nhận chia tay bạn trai. Lý Vân Bằng chủ động nói lời chia tay sau khi Hứa Tử Ngâm quay 99 cảnh hôn trong 10 ngày.

Trước thông tin trên, Hứa Tử Ngâm xác nhận cô đã chia tay và những vai diễn tình cảm là một phần lý do. Tuy nhiên, Hứa Tử Ngâm coi cảnh hôn chỉ là một phần công việc, trong khi đó, Lý Vân Bằng khó chấp nhận được chuyện này. Do đó, nữ diễn viên tôn trọng quyết định của bạn trai.

Hứa Tử Ngâm xác nhận chia tay bạn trai. Ảnh: Sohu.

Ngày 2/9, Hứa Tử Ngâm đăng một video giải đáp những tin đồn chia tay. Cô khẳng định: "Tôi yêu diễn xuất. Đây là nghề nghiệp và ước mơ của tôi. Cảnh hôn là một phần công việc của diễn viên". Cô cũng phủ nhận những tin đồn trên mạng như ngoại tình hay hôn kiểu Pháp, đồng thời kêu gọi mọi người tập trung vào công việc.

Sau đó, Lý Vân Bằng cũng xác nhận việc chia tay. Trong một buổi phát trực tiếp, khi được hỏi: "Bạn gái anh hôn người khác trong phim mới. Anh nghĩ sao?", Lý Vân Bằng trả lời: " Cô ấy không còn là bạn gái tôi nữa. Tin tức của các bạn hơi lỗi thời rồi. Cuối cùng tôi cũng có thể chính thức tuyên bố mình độc thân rồi". Tuy nhiên, anh nhấn mạnh cuộc chia tay diễn ra trong hòa bình, không hề có bất kỳ xích mích nào.

Hứa Tử Ngâm là một ca sĩ kiêm diễn viên người Trung Quốc trực thuộc T Entertainment. Khi còn là thiếu niên, cô đã vượt qua các buổi thử giọng của JYP Entertainment, SM Entertainment và Cube Entertainment, nhưng chưa bao giờ chính thức ký hợp đồng làm thực tập sinh. Cô đã tham gia các chương trình tuyển chọn sống còn như Thanh xuân có bạn 2 và Girls Planet 999. Cô ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo vào năm 2021.

Ngoài ca hát, Hứa Tử Ngâm còn là một ngôi sao đang lên trong ngành phim ngắn đầy biến động của Trung Quốc.

World Journal cũng nhận định câu chuyện của Hứa Tử Ngâm chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của ngành công nghiệp phim ngắn có lịch quay dày đặc và cạnh tranh khốc liệt. Lịch trình quay phim dày đặc, việc chuyển máy quay liên tục và những yêu cầu khắt khe về tính ngắn gọn thường đòi hỏi diễn viên phải hoàn thành nhiều cảnh quay tình cảm trong thời gian ngắn. 99 cảnh hôn của Hứa Tử Ngâm chỉ trong 10 ngày không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp của cá nhân cô mà còn cho khán giả thấy được tốc độ của việc sản xuất phim ngắn.