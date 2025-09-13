Nữ diễn viên bất ngờ nổi tiếng vì mặc sexy

Tham gia sự kiện của Calvin Klein tại Tuần lễ thời trang New York, Milk Pansa Vosbeintham trở thành tâm điểm chú ý với trang phục gợi cảm, ngoại hình nổi bật.

Ngày 12/9, sự kiện của Calvin Klein tại Tuần lễ thời trang New York diễn ra để giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu. Một trong những người tham dự được mong đợi nhất là Jungkook của BTS. Nam thần tượng khiến mọi người ngạc nhiên với diện mạo bảnh bao trong sự kiện.

Tuy nhiên, một ngôi sao khác cũng trở thành chủ đề nóng vì sự xuất hiện tại sự kiện này. Đó là nữ diễn viên Thái Lan Milk Pansa Vosbeintham. Cô dự sự kiện NYFW của Calvin Klein với mốt không nội y cùng chiếc váy đen ngắn hở lưng. Nữ diễn viên chọn phong cách trang điểm đơn giản, tóc buộc cao, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.

Hình ảnh Milk Pansa Vosbeintham tại NYFW. Ảnh: Fansite.

Loạt ảnh của Milk Pansa Vosbeintham trong sự kiện lập tức gây sốt và đạt hàng chục nghìn lượt chia sẻ trên nền tảng X. Trong các lần tham dự sự kiện trước đó, Milk Pansa Vosbeintham cũng ưa chuộng phong cách thời trang không áo ngực.

Milk Pansa Vosbein sinh năm 1996, là nữ diễn viên người Thái Lan thuộc GMMTV. Cô được biết tới qua các bộ phim như Bad Buddy, Whale Store xoxo… Nữ diễn viên nổi lên nhờ thể loại phim bách hợp.

Trong khi thể loại đam mỹ (phim về mối quan hệ nam - nam) của Thái Lan đã phổ biến trong nhiều năm, thì bách hợp (tình yêu con gái) cũng ngày càng được ưa chuộng. Năm 2021, loạt phim Bad Buddy được phát sóng với sự tham gia của Nanon Korapat Kirdpan và Ohm Pawat Chittsawangdee đã lập tức gây sốt. Phim còn có sự góp mặt của Milk Pansa Vosbein và Love Pattranite Limpatiyakorn trong vai một cặp đôi đồng tính nữ.

Sự xuất hiện của nữ diễn viên Thái Lan thu hút sự chú ý. Ảnh: Fansite.

Milk and Love tiếp tục hợp tác, sau đó ngày càng nổi tiếng qua nhiều dự án, gần đây nhất là Whale Store xoxo.

Nhờ đó, cả hai ký được nhiều hợp đồng quảng cáo, bao gồm màn hợp tác của Milk Pansa Vosbein với Calvin Klein. Milk gần đây xuất hiện trong buổi chụp hình mới nhất của thương hiệu này. Cô khoe vóc dáng và hình thể cân đối trong bộ trang phục táo bạo.