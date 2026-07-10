Nụ cười của Hakimi nói hết sức mạnh tuyển Pháp

Achraf Hakimi vẫn mỉm cười sau tiếng còi mãn cuộc. Đó không phải sự cam chịu, mà giống một lời thừa nhận rằng ở thời điểm này, tuyển Pháp đơn giản ở một đẳng cấp khác.

Pháp thắng 2-0 không chỉ bằng tài năng của Mbappe, mà bằng sức mạnh của một tập thể khiến ngay cả Hakimi cũng phải mỉm cười chấp nhận thất bại.

Tiếng còi kết thúc trận tứ kết World Cup 2026 vang lên trên sân Gillette rạng sáng 10/7. Kylian Mbappe tiến đến ôm Achraf Hakimi, người đồng đội thân thiết tại PSG. Điều khiến nhiều người chú ý không phải cái ôm ấy, mà là nụ cười vẫn hiện trên gương mặt hậu vệ Morocco sau thất bại 0-2.

Không nhiều cầu thủ có thể giữ được sự bình thản sau khi bị loại khỏi World Cup. Thế nhưng, nụ cười của Hakimi không tạo cảm giác gượng gạo. Nó giống một sự chấp nhận dành cho đối thủ mạnh hơn, hơn là nỗi thất vọng của kẻ thất bại.

Pháp mở tỷ số 1-0 trước Morocco Rạng sáng 10/7, Kylian Mbappe cứa lòng đẳng cấp vào lưới Morocco mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.

Bởi suốt 90 phút trên sân, Morocco gần như làm tất cả những gì có thể. Họ lùi sâu phòng ngự, chuyển sang pressing khi cần, cố gắng tận dụng tốc độ của Brahim Diaz hay khả năng cầm nhịp của Azzedine Ounahi. Bono tiếp tục có một trận đấu xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua. Nhưng từng ấy vẫn không đủ để làm tuyển Pháp chệch khỏi quỹ đạo.

Nếu có điều gì khiến trận đấu còn giữ được sự hồi hộp, đó chỉ là việc các chân sút áo lam phung phí quá nhiều cơ hội. Thế trận, quyền kiểm soát và cảm giác áp đảo đều thuộc về đoàn quân của Didier Deschamps.

Hakimi hiểu điều Morocco không thể thay đổi

Có lẽ Hakimi là người hiểu rõ nhất khoảng cách giữa hai đội. Là đồng đội của Mbappe tại PSG, anh chứng kiến mỗi ngày cách tiền đạo người Pháp tạo khác biệt. Nhưng trận đấu này còn cho thấy Mbappe chỉ là gương mặt nổi bật nhất trong một tập thể gần như không có mắt xích yếu.

Ngôi sao của Real Madrid ghi một bàn, kiến tạo một bàn và nâng thành tích lên tám pha lập công tại World Cup 2026. Với 20 bàn sau 20 trận ở World Cup, Mbappe tiếp tục phá những cột mốc tưởng như rất khó chạm tới.

Dẫu vậy, sẽ là thiếu sót nếu quy toàn bộ sức mạnh của tuyển Pháp cho tiền đạo 27 tuổi.

Điều khiến đội bóng của Deschamps trở nên đáng sợ nằm ở cách mọi cầu thủ đều phục vụ cho hệ thống. Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Désiré Doué hay Bradley Barcola không bó buộc vào vị trí cố định. Họ liên tục hoán đổi vai trò, di chuyển không bóng và khai thác khoảng trống với sự ăn ý hiếm thấy.

Barcola từng mô tả lối chơi ấy bằng một câu rất giản dị: "Chúng tôi chỉ chơi như đang đá bóng với bạn bè ngoài khu phố". Đó là thứ bóng đá mang hơi thở đường phố, giàu kỹ thuật, giàu cảm hứng, nhưng lại được đặt trong khuôn khổ chiến thuật rất rõ ràng.

Morocco chiến đấu đến phút cuối, nhưng trước một tuyển Pháp quá hoàn thiện, Hakimi cũng chỉ còn biết mỉm cười.

Morocco thử nhiều cách để hóa giải. Hiệp một, họ chủ động lùi sâu nhằm bịt kín khoảng trống. Sang hiệp hai, họ mạnh dạn đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Cả hai phương án đều thất bại.

Khi không có không gian, Doué xử lý khéo léo trong phạm vi hẹp. Khi đối thủ dâng lên, Barcola và Mbappe lập tức khai thác tốc độ phía sau hàng thủ. Nếu Bono không chơi xuất thần, cách biệt có lẽ đã không dừng ở hai bàn.

Một cỗ máy mà mọi mắt xích đều biết hy sinh

Điểm khác biệt lớn nhất của tuyển Pháp nằm ở chỗ tất cả đều phòng ngự.

Ngay cả Mbappe, cầu thủ từng nhiều lần bị đặt dấu hỏi về thái độ hỗ trợ phòng ngự trong màu áo Real Madrid, cũng pressing quyết liệt ngay sau khi đội nhà mất bóng. Đó là chi tiết phản ánh rõ nhất dấu ấn của Deschamps.

Phía sau bộ tứ tấn công là nền móng cực kỳ vững chắc. William Saliba và Dayot Upamecano tạo thành bức tường gần như không thể xuyên phá, trong khi Adrien Rabiot cùng Manu Kone âm thầm bẻ gãy phần lớn các pha phản công ngay từ khu trung tuyến. Chính sự hy sinh của hai tiền vệ này cho phép Mbappe, Dembele hay Olise tập trung tối đa cho nhiệm vụ tấn công.

Những thống kê càng cho thấy sức mạnh của tuyển Pháp không chỉ đến từ các bàn thắng. Nếu bỏ qua trận gặp Na Uy, nơi đối thủ sử dụng đội hình dự bị, đoàn quân của Deschamps chỉ phải đối mặt với 23 cú sút trong bốn trận còn lại và để đối thủ tạo ra tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ 2,33. Đó không đơn thuần là phòng ngự tốt, mà là khả năng bóp nghẹt trận đấu và triệt tiêu mọi ý đồ phản công ngay từ giữa sân.

Nụ cười của Hakimi sau trận thua 0-2 như lời thừa nhận sức mạnh vượt trội của tuyển Pháp.

Morocco không phải đội bóng yếu. Họ là một trong những hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026, sở hữu hàng thủ kỷ luật và tinh thần chiến đấu đáng nể. Nhưng trước tuyển Pháp, những phẩm chất ấy chỉ đủ giúp họ kéo dài thời gian chống đỡ, chứ không thể xoay chuyển cục diện.

Có lẽ vì vậy mà Hakimi vẫn có thể mỉm cười sau thất bại. Nụ cười ấy không phải sự hài lòng với kết quả, càng không phải thái độ buông xuôi. Nó giống một cái gật đầu dành cho đối thủ, một sự thừa nhận rằng ở thời điểm này, tuyển Pháp đang sở hữu tập thể hoàn thiện nhất World Cup.

Phía trước Deschamps có thể là Tây Ban Nha, đội bóng đủ khả năng kiểm soát bóng, pressing cường độ cao và cạnh tranh quyền làm chủ khu trung tuyến. Đó mới là bài kiểm tra thực sự cho cỗ máy màu lam.

Còn lúc này, nụ cười của Hakimi đã nói thay tất cả. Khi ngay cả đối thủ cũng chấp nhận khoảng cách giữa hai đội, chiến thắng của tuyển Pháp không còn là bất ngờ, mà trở thành kết cục gần như hiển nhiên.