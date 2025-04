Nữ chủ quán cà phê ở Long An tử vong bất thường

Nữ chủ quán cà phê ở Long An được phát hiện tử vong trong tình trạng khoả thân bên trong phòng ngủ.

Chiều nay (11/4), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện nữ chủ quán cà phê tử vong trên ấp 7, xã Nhị Thành.

Hiện trường quán cà phê, nơi phát hiện chủ quán tử vong. Ảnh: MĐ.

Bước đầu, danh tính nạn nhân là bà N. (47 tuổi, quê Tiền Giang).

Khoảng 15h chiều cùng ngày, một người dân ghé quán bà N. gọi cà phê uống nhưng chờ đợi một thời gian dài không thấy chủ quán phản hồi.

Khi người này bước vào bên trong phòng của bà N. thì hoảng loạn phát hiện chủ quán tử vong trong tình trạng khoả thân.

Tiếp nhận tin báo, Công an đã đến phong toả, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng và trích xuất camera khu vực xung quanh để điều tra, làm rõ vụ việc.