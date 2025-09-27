Nữ cầu thủ gây sốt vì quá giống Ronaldinho

Nhiều người hâm mộ bóng đá tỏ ra kinh ngạc khi có sự giống nhau đến kinh ngạc giữa nữ cầu thủ Miche Minnies và huyền thoại Ronaldinho.

Sự giống nhau giữa Miche Minnies và Ronaldinho khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về mối liên hệ giữa hai nhân vật.

Miche Minnies, 23 tuổi, là tiền đạo chủ lực của Mamelodi Sundowns, đội bóng nữ hàng đầu Nam Phi hiện tại. Cô trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi người hâm mộ phát hiện ngoại hình giống hệt Ronaldinho, đặc biệt khi khoác lên mình chiếc áo vàng gợi nhớ đến đội tuyển Brazil.

Sự tương đồng không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở phong cách thi đấu và kiểu tóc buộc kèm băng đô - hình ảnh đặc trưng của Ronaldinho trong phần lớn sự nghiệp. Tài năng bóng đá của Minnies cũng không phải dạng vừa, khi cô đang là một trong những chân sút hàng đầu của tuyển nữ Nam Phi hiện tại.

Cô từng ghi 23 bàn thắng trên mọi đấu trường ở mùa giải 2021, góp công lớn giúp Mamelodi Sundowns bảo vệ thành công chức vô địch Super League và lọt vào vòng chung kết Champions League nữ khu vực châu Phi.

Minnies giống Rô vẩu đến kỳ lạ.

Năm 2022, Minnies cùng tuyển Nam Phi vô địch châu Phi và nhận giải Cầu thủ hay nhất CAN Cup năm đó. Sự giống nhau giữa Miche Minnies và Ronaldinho từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về mối liên hệ giữa hai nhân vật.

Thậm chí, nhiều CĐV còn tìm ra được chi tiết rằng vào năm 2000, hơn 9 tháng trước khi Minnies ra đời, Ronaldinho từng cùng tuyển Brazil đến Nam Phi thi đấu. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán và người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng xác nhận hay bác bỏ về điều này.