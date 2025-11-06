Nữ ca sĩ trong vụ chồng ngoại tình xôn xao Indonesia

Vụ ly hôn của ca sĩ Raisa Andriana và chồng là diễn viên Hamish Daud Wyllie đang trở thành tâm điểm bàn luận khắp mạng xã hội Indonesia những ngày qua. Nguyên nhân là Hamish bị phát hiện ngoại tình với một cô gái khác qua nền tảng Pinterest. Việc nam diễn viên ngoại tình được cho là nguyên nhân khiến cặp đôi đổ vỡ. Song, người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng.

Trước khi đệ đơn ly hôn, chồng của Raisa bị phát hiện có những tương tác trên nền tảng Pinterest với Sabrina Alata - một đầu bếp kiêm influencer có tiếng. Cụ thể, trên Pinterest, Sabrina có một thư mục với tên gọi "Future House" (tạm dịch: Tổ ấm tương lai), gắn thẻ tên H.D.W - được cho là những chữ cái đầu trong tên Hamish Daud Wyllie. Sau khi lùm xùm nổ ra, Sabrina đã xóa thư mục.

Raisa kết hôn với Hamish vào năm 2017. Năm 2019, cặp đôi đón con gái đầu lòng. Trước khi đường ai nấy đi, họ từng là cặp đôi đình đám hàng đầu giới giải trí Indonesia. Raisa Andriana là ca sĩ được đông đảo khán giả yêu quý, trong khi Hamish Daud Wyllie cũng là một diễn viên nổi tiếng, xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình.

Trước những đồn đoán về việc ly hôn vì phát hiện chồng ngoại tình, Raisa chọn cách giữ im lặng. Cô vẫn chăm chỉ cập nhật mạng xã hội, đi dự tiệc hay gặp gỡ bạn bè, song tránh nhắc đến Hamish. Dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ vui mừng khi người đẹp vẫn giữ tinh thần tích cực trước sóng gió hôn nhân.

Raisa Andriana sinh năm 1990 tại Jakarta, Indonesia. Tài năng âm nhạc của cô bộc lộ từ khi còn rất nhỏ. Cô bắt đầu được công chúng biết đến qua ca khúc Serba Salah. Trước khi theo đuổi sự nghiệp solo, Raisa từng là một trong những giọng ca chính của ban nhạc Andante, sau này đổi tên thành Vierratale.

Raisa từng nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc, bao gồm Giải Âm nhạc Indonesia, Giải Music Planet và Giải Mnet Asian Music Awards. Năm 2014, cô đứng ở vị trí thứ 45 trên bảng xếp hạng Billboard Uncharted. Sau đó vào năm 2017, cô đạt vị trí thứ 29 trên Billboard Social 50, bảng xếp hạng những nghệ sĩ âm nhạc hoạt động tích cực nhất trên các nền tảng mạng xã hội hàng đầu thế giới.

Trang cá nhân của Raisa thu hút tới hơn 37 triệu người theo dõi. Người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong công việc và cuộc sống, kết nối với người hâm mộ.

