Nữ ca sĩ mặc trang phục hở hang gây sốc

Trong loạt ảnh mới, Daniela của nhóm nhạc KATSEYE gây bàn tán khi mặc áo hở hang, táo bạo kết hợp quần ôm sát cắt xẻ.

Những bức ảnh gợi cảm của KATSEYE Daniela trên Instagram đang lan truyền. Loạt ảnh này được thành viên KATSEYE chụp cho tạp chí FLAUNT. Sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhận nhiều phản ứng trái chiều về bố cục và trang phục. Daniela gây sốc vì bộ trang phục hở hang và gợi cảm.

Nữ ca sĩ chỉ mặc áo ngực nhỏ xíu, mỏng manh kết hợp quần ôm sát cắt xẻ táo bạo. Những bức ảnh này đã lan truyền chóng mặt. Một bài đăng liên quan đến loạt ảnh thậm chí nhận hơn 110.000 lượt thích chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ trên nền tảng X (trước đây là Twitter). Trên trang cá nhân của Daniela, loạt ảnh cũng thu hút hơn 700.000 lượt tương tác sau khoảng 18 tiếng đăng tải. Phía dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận bất ngờ trước độ táo bạo của nữ ca sĩ này.

Hình ảnh gây sốc của Daniela. Ảnh: @daniela_avanzini.

KATSEYE ra mắt vào tháng 6/2024 qua chương trình thực tế Dream Academy do HYBE và Geffen Records phối hợp thực hiện. Nhóm kết hợp phong cách Kpop với pop phương Tây, theo đuổi hình tượng gợi cảm táo bạo. Với thành công của ca khúc Touch và Gnarly, nhóm nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu.

Đây không phải lần đầu tiên KATSEYE gây bàn tán về phong cách thời trang. Đầu tháng 8, khi biểu diễn tại Lollapalooza 2025, nhóm vướng lùm xùm vì trang phục hở hang. Bộ trang phục bó sát, cắt xẻ táo bạo của các thành viên làm dấy lên tranh cãi, đặc biệt khi nhóm có thành viên Yoonchae sinh năm 2007.