Nữ ca sĩ bị hành hung trên đường

Nữ ca sĩ Hàn Quốc Choi Hyun Jung gây lo lắng khi đăng loạt ảnh chụp cơ thể đầy vết thương. Thành viên nhóm Rolling Quartz chia sẻ cô bị hành hung.

Ngày 21/3, tờ Chosun Biz đưa tin Choi Hyun Jung, thành viên của nhóm nhạc Rolling Quartz, trở thành tâm điểm chú ý sau khi đăng tải hình ảnh chụp vết thương ở vùng cổ, mặt lên mạng xã hội.

Choi Hyun Jung chia sẻ cô bị một người lạ mặt hành hung. Nữ ca sĩ viết: "Hãy cẩn thận với bất kỳ người nào có vấn đề sức khỏe tinh thần. Tôi là nạn nhân của vụ tấn công bất ngờ”.

Ca sĩ Hyun Jung bị hành hung. Ảnh: Chosun Biz.

Dù bức ảnh nhanh chóng được xóa, nó vẫn làm dấy lên nhiều suy đoán trong cộng đồng người hâm mộ về tình trạng của nữ nghệ sĩ.

Ngày 20/3, công ty quản lý Rolling Star Entertainment phát thông báo chính thức về vụ việc. Rolling Star Entertainment xin lỗi vì để bức ảnh xuất hiện và dẫn đến những hiểu lầm. Công ty cũng lên tiếng làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo giải thích từ công ty, vào tối 18/3, khi đang di chuyển trên đường, Choi Hyun Jung bất ngờ xảy ra va chạm với một người lạ trong trạng thái kích động. Hai bên xảy ra xô xát dẫn đến Choi Hyun Jung bị thương ở cổ. Sau đó, hai bên đã trao đổi trực tiếp để giải quyết hiểu lầm và đi đến thỏa thuận hòa giải tại chỗ.

Phía công ty cho biết thêm Hyun Jung đang tự nhìn nhận lại cách xử lý của bản thân vì tự ý đăng tải hình ảnh cá nhân và gây lo lắng cho công chúng. Công ty thừa nhận trách nhiệm trong khâu quản lý, đồng thời nhấn mạnh sẽ siết chặt các biện pháp bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ để tránh lặp lại tình huống tương tự.

Rolling Quartz hiện hoạt động với đội hình 5 thành viên gồm Jayoung, Airi, Choi Hyun Jung, Areum và Young Eun. Nhóm dự kiến xuất hiện tại Seoul Heroes Rock Festival diễn ra cuối tháng 4 tại Mapo Cultural Center. Trong nhóm, Hyun Jung đảm nhận vai trò chơi guitar.