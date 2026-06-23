Nữ ca sĩ bị đuổi khỏi nhóm vì hẹn hò với fan

Hanada Mei bị công ty chấm dứt hợp đồng và loại khỏi nhóm AKB48. Nữ ca sĩ sau đó xin lỗi vì hẹn hò với người hâm mộ.

Ngày 23/6, tờ Natalie đưa tin công ty quản lý của nhóm nhạc AKB48 thông báo chấm dứt hợp đồng với ca sĩ Hanada Mei. Công ty giải thích Hanada đã nhiều lần đi làm muộn do sức khỏe yếu từ tháng 12/2025. Công ty quyết định ưu tiên sức khỏe của nữ ca sĩ và để cô tạm ngừng các hoạt động. Công ty muốn nữ thần tượng có thể xác định nguyên nhân và tập trung vào điều trị.

Tuy nhiên, trong quãng thời gian đó, công ty phát hiện Hanada Mei có quan hệ với một người hâm mộ. Đây là hành động bị cấm theo quy định của công ty. Nữ ca sĩ khẳng định cô chỉ tình cờ gặp người hâm mộ đó 2 lần. Nhưng thực tế, công ty phát hiện cả 2 gặp nhau nhiều lần.

Hanada Mei bị đuổi khỏi công ty. Ảnh: Natalie.

Công ty cũng cho biết họ tôn trọng mong muốn được hoạt động trở lại của Hanada Mei và đã nhiều lần tìm cách thảo luận. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từ chối. Thậm chí, cô thông qua luật sư thông báo với công ty không thể thảo luận thêm về vấn đề này. Do đó, công ty kết luận "việc chấm dứt hợp đồng là không thể tránh khỏi".

Đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm thành lập của AKB48, hợp đồng của một thành viên bị chấm dứt vì hẹn hò với fan.

Công ty cho biết: "Chúng tôi xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng và bất tiện lớn cho người hâm mộ cùng những người liên quan. Chúng tôi xem xét vấn đề này rất nghiêm túc và sẽ xem xét lại hệ thống hướng dẫn, quản lý đối với các nghệ sĩ trực thuộc công ty. Công ty sẽ nỗ lực ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn".

Nữ ca sĩ trong video mới nhất. Ảnh: X.

Cùng ngày, nữ ca sĩ đăng video dài 9 phút chia sẻ về vụ việc. Trong video, cô xuất hiện với kiểu tóc ngắn.

Hanada Mei gửi lời xin lỗi đồng thời cho biết: "Trước đây, Minami Minegishi đã nói với tôi về việc cạo trọc tóc, đại loại như: 'Nếu em muốn tiếp tục ở AKB48, hãy cạo trọc và thể hiện sự chân thành'. Thời gian qua, tôi tạm ngừng hoạt động nhưng sau đó công ty tiếp tục thông báo thời gian ngừng hoạt động của tôi sẽ kéo dài vô thời hạn. Lo lắng không thể tiếp tục hoạt động cùng AKB nên tôi quyết định cạo trọc. Tôi rất đau lòng nhưng đã quyết định cạo trọc vì tôi thực sự muốn tiếp tục hoạt động trong AKB. Tôi rất khó khăn để từ bỏ mái tóc mà tôi luôn trân trọng nhưng tôi đã làm điều đó".

Theo nữ ca sĩ, ngay cả sau khi cạo trọc, cô vẫn không được giữ ở nhóm. Về phần công ty, họ phủ nhận việc ép buộc nữ thần tượng cạo trọc.

Hanada được giới thiệu là thực tập sinh thế hệ thứ 19 của AKB48 vào tháng 3/2024. Cô chính thức ra mắt vào tháng 5 cùng năm. Tháng 4/2025, cô được chọn là thành viên thể hiện ca khúc chủ đề cho đĩa đơn Masaka no Confession. Tháng 1 năm nay, cô được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc biệt của Odawara Fish. Từ ngày 1/5, cô tạm ngừng các hoạt động của AKB48 với lý do sức khỏe.