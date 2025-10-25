NSX Running Man xin lỗi

Ê-kíp sản xuất chương trình Running Man thông báo lùi lịch phát sóng. Thay vì lên sóng vào tối 25/10 như thường lệ, tập 4 của chương trình sẽ được chiếu vào tối 26/10.
“Vì một số sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo tập 4 không thể lên sóng theo kế hoạch vào tối nay. Thay vào đó, tập 4 dự kiến được phát sóng lúc 20h30, ngày 26/10. Chúng tôi chân thành xin lỗi quý khán giả - những người đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian 3 tập vừa qua. Toàn bộ ê-kíp đang nỗ lực hết mình để đảm bảo tập phát sóng này đạt chất lượng tốt nhất trước khi gửi đến mọi người”, ê-kíp thông báo.
Quang Trung, Liên Bỉnh Phát và JSol trong tập gần đây của Running Man. Ảnh: NSX.
Trước đó, ê-kíp thông báo dời lịch từ 20h30 sang 22h30 ngày 25/10. Hai lần đổi lịch liên tiếp khiến nhiều khán giả bất bình và bày tỏ thất vọng.
Running Man Vietnam năm nay có sự tham gia của Trấn Thành, Anh Tú, Quang Tuấn, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P. Ngay ở chặng mở đầu, Lan Ngọc đã bị chấn thương nặng ở chân. Do đó, trong tập 2, Ninh Dương Lan Ngọc phải ngồi xe lăn. Đến tập 3, cô chỉ xuất hiện vài giây.
Chương trình vẫn thu hút được lượt xem khá lớn, đặc biệt phần đoán ca dao, tục ngữ trong tập mới đây viral trên mạng xã hội. Quang Trung và Anh Tú Atus đang được yêu thích dù là gương mặt mới. Cả hai khá tốt về thể lực lại có tính cách hài hước, dí dỏm và duyên dáng.
