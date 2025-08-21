NSX 'Mưa đỏ': Tôi từng tuyệt vọng vì quá khó khăn

Ông Nguyễn Trí Viễn, tổng điều hành sản xuất bộ phim "Mưa đỏ", cho biết quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn. Có thời điểm, ông rơi vào cảm giác tuyệt vọng.

Sự kiện công chiếu phim Mưa đỏ diễn ra tại TP.HCM chiều 20/8. Chương trình có sự góp mặt của Thượng tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Phó trưởng ban Chỉ đạo sản xuất phim; đạo diễn Đặng Thái Huyền; Tổng điều hành sản xuất Nguyễn Trí Viễn cùng dàn diễn viên gồm Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Phương Nam...

Tại buổi giao lưu, đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng các thành viên của ê-kíp chia sẻ về hành trình của Mưa đỏ cùng những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. Đạo diễn khẳng định khi xem lại những thước phim trên màn ảnh rộng, cô không còn gì tiếc nuối.

Đạo diễn: 'Tôi đã tận hiến 200% sức lực'

Trong khuôn khổ sự kiện, Thượng tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân cho biết nhà sản xuất ấp ủ ý tưởng thực hiện phim từ kịch bản Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai từ khoảng 10 năm trước. Thời điểm đó, bộ phim Mùi cỏ cháy cũng đang rất nổi tiếng.

Theo đại diện nhà sản xuất, vào năm 2015, đơn vị bắt đầu tiếp nhận kịch bản Mưa đỏ. Sau đó, ê-kíp tiến hành tham mưu, đề xuất và báo cáo Bộ Quốc Phòng để triển khai thực hiện dự án. Sau khi được phê duyệt, nhà sản xuất bắt tay vào chuẩn bị, thực hiện trong nhiều năm. Việc khảo sát bối cảnh được tiến hành trên 13 tỉnh, thành phố. Cuối cùng, ê-kíp tìm ra được bối cảnh phù hợp với quy mô dự án tại thị xã Quảng Trị, cách Thành cổ khoảng 4 km. Diện tích của phim trường gần 40 hecta.

Đạo diễn và dàn diễn viên tại sự kiện công chiếu phim.

"Khi theo dõi bộ phim trên màn ảnh rộng, khán giả sẽ phần nào biết được quy mô, con người, vũ khí, khí tài. May mắn là chúng tôi nhận được sự chỉ đạo sát sao của Quân Ủy Trung Ương, Bộ Quốc Phòng, các đơn vị lực lượng trong Bộ Quốc Phòng cùng nhiều đơn vị quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, phối hợp cùng lãnh đạo, người dân tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi không thể tính toán được con số cụ thể về kinh phí bộ phim. Nhưng với sự tận tâm, tận lực của toàn bộ ê-kíp cùng sự đồng hành của các chiến sĩ, nghệ sĩ, mong rằng phim sẽ phản ảnh chân thực lịch sử và được khán giả đón nhận", đại diện nhà sản xuất chia sẻ.

Tiếp lời nhà sản xuất, đạo diễn Đặng Thái Huyền - người cầm trịch dự án - khẳng định đây là bộ phim có quy mô lớn nhất của Điện ảnh Quân đội Nhân dân trong vòng nhiều năm trở lại đây.

"Tất cả vũ khí, khí tài sử dụng trong phim đều có được sự hỗ trợ rất lớn từ quân binh chủng. Tuy nhiên, đấy chỉ là bề nổi. Bề sâu là tất cả phà công binh để có thể vây chặn một khúc sông, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dàn diễn viên. Gần một năm trước khi bắt tay vào thực hiện dự án, chúng tôi phải huy động các loại khí tài để rà phà mấy chục hecta nhằm bảo đảm sự an toàn của toàn bộ ê-kíp", theo nữ đạo diễn.

Đặng Thái Huyền tiết lộ phần lớn ê-kíp thực hiện phim là nữ giới, từ giám đốc sản xuất đến đạo diễn, đạo diễn âm thanh, dựng phim...

"Tôi chỉ muốn khán giả xem xong phim Mưa đỏ, thấy chúng tôi là nữ giới làm phim chiến tranh có được hay không?", đạo diễn cười và cho biết bản thân cô không còn tiếc nuối gì với dự án này.

"Tất cả hình ảnh, nội dung mà mọi người đã xem trong phim thể hiện được sự tận tâm, tận lực, tận hiến của chúng tôi. Tôi đã tận hiến 200% sức lực. Tôi cũng chưa bao giờ thấy nản lòng. Vì bản thân tôi và ê-kíp coi đây là một chiến dịch, một trận đánh cũng như một nén tâm nhang để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình hôm nay. Hòa bình thì quá đẹp nhưng để có được hòa bình, cái giá phải trả quá đắt. Vì vậy, tôi xin khẳng định mình không còn gì nuối tiếc khi xem lại Mưa đỏ", đạo diễn bày tỏ.

Hành trình khó khăn của 'Mưa đỏ'

Ông Nguyễn Trí Viễn, tổng điều hành sản xuất bộ phim Mưa đỏ cho biết quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn. Có nhiều thời điểm, ông rơi vào cảm giác tuyệt vọng.

"Khó khăn thì muôn trùng. Tôi chỉ chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ. Trong phim, nhân vật Cường (do Nhật Hoàng thủ vai - PV) bị thương và phải ra trạm để dưỡng thương. Trong quá trình quay phim, thời tiết ở Quảng Trị rất khắc nghiệt, mưa triền miên trong hai tháng. Ê-kíp rất áp lực. Bỗng một ngày, Nhật Hoàng bị sốt, nằm viện 4 ngày. Với một đoàn phim khoảng 300 con người, mà diễn viên chính bị sốt, tôi rất khủng hoảng. Đoàn phải nghỉ vì mưa, diễn viên ốm. Tôi đã gọi cho chị Huyền và hẹn gặp. Hai người bàn bạc, rà kịch bản, để tìm cách quay được cảnh nào lấp vào. Là phim chiến tranh, tất cả mọi khâu đều khó khăn, từ tổ chức sản xuất đến thiết kế, quay", ông Nguyễn Trí Viễn nhớ lại.

Ông Nguyễn Trí Viễn, tổng điều hành sản xuất bộ phim Mưa đỏ.

Tổng điều hành sản xuất bộ phim đánh giá cao đạo diễn Đặng Thái Huyền và cho biết tinh thần cô rất vững vàng. Nhưng bản thân ông rất áp lực, và có lúc tuyệt vọng vì áp lực trăm bề. Để có thể không đội kinh phí quá cao, đội ngũ sản xuất đã tìm đủ cách xoay xở, làm ngày đêm, để kịp thời gian đưa phim ra rạp đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.

Ở góc độ diễn viên, nam chính Nhật Hoàng cho biết khó khăn lớn nhất với anh là làm thế nào để có thể tái hiện, diễn tả một cách rõ nét nhất về sự khổ cực, khó khăn của người lính trong chiến tranh. Bởi theo Nhật Hoàng, anh và dàn diễn viên trong phim đều sinh ra và lớn lên trong thời bình. Cho dù có tìm hiểu, tập luyện, dàn diễn viên trẻ vẫn không hiểu hết được "định nghĩa của sự sinh tồn" trong thời chiến khắc nghiệt và kinh khủng ra sao.

"Cho dù bom đang nổ bên cạnh tôi đi chăng nữa, bản thân vẫn biết được rằng mình sẽ an toàn. Vì chị Huyền và ê-kíp đã chuẩn bị mọi thứ cho chúng tôi an toàn. Tôi và các diễn viên đã chia sẻ với nhau rất nhiều, để làm sao khán giả hiểu, đồng cảm khi phim lên màn ảnh", Nhật Hoàng cho biết.