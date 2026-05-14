NSƯT Thành Lộc, NSND Lê Khanh vào vai vợ chồng ở ‘Một thời ta đã yêu’

Không chỉ xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa Bảo - Quỳnh - Toàn, phim điện ảnh “Một thời ta đã yêu” còn mở ra lớp cảm xúc sâu hơn về tình thương và gia đình.

Bộ phim Một thời ta đã yêu bắt đầu với chuyện tình cảm của chàng trai 18 tuổi lần đầu rung động trước người phụ nữ trưởng thành. Càng đi sâu, bộ phim dần mở ra nhiều lớp lang cảm xúc và ý nghĩa hơn.

Nhân vật trung tâm là Bảo (Phát Đạt thủ vai), ở tuổi 18, không đơn thuần là chàng trai bốc đồng vì tình yêu. Cậu lớn lên trong gia đình với hai cách yêu thương khác nhau.

Người bố - ông Trọng (NSƯT Thành Lộc thủ vai) từng là luật sư thành đạt song lại từ bỏ tất cả sau bi kịch của em trai. Đó là quyết định mang theo nỗi day dứt và sự thức tỉnh. Ông lựa chọn cuộc sống giản dị hơn: Mở tiệm sách nhỏ, sống chậm lại và lặng lẽ ủng hộ con trai được là chính mình.

Ngược lại, mẹ của Bảo - bà Bích (NSND Lê Khanh thủ vai) lại có cách yêu thương khác, mang tính bảo vệ nhưng đầy áp lực. Từng trải qua cả giàu có lẫn mất mát, bà không muốn con trai chịu cảnh khó khăn, nên tìm cách định hướng cuộc đời cậu theo lộ trình rõ ràng: Trở thành luật sư, có tiền, có vị thế.

Không có đúng sai tuyệt đối, nhưng giữa hai cách yêu đó, Bảo dường như không có điểm tựa rõ ràng để hiểu mình thực sự muốn gì.

Chính vì thế, khi Quỳnh (Quỳnh Thy thủ vai) xuất hiện, cậu nhanh chóng bị chi phối bởi cảm xúc mãnh liệt lần đầu trải qua. Việc Bảo dõi theo, tìm cách bước vào cuộc sống của Quỳnh, hay thậm chí trộm cuốn sách quý của bố để đổi lấy quà tặng, không chỉ là hành động của người đang yêu, mà còn là biểu hiện của người đang cố nắm quyền quyết định cuộc đời mình.

20 năm sau, cuộc đời biến đổi Bảo (Quốc Huy thủ vai) và đưa anh đi theo hướng rất khác. Anh trở thành người đàn ông trầm lặng, lủi thủi với công việc của mình. Cuộc đời tưởng như cứ vậy chậm rãi trôi qua, cho đến khi dịch Covid-19 buộc anh phải sống một mình trong trạng thái gần như cô lập. Chính trong khoảng thời gian này, Bảo bắt đầu thực sự nhìn lại.

Anh thấu hiểu hơn cách yêu thương của bố mẹ. Hơn cả, Bảo cũng hiểu rằng việc mình không đi theo con đường gia đình kỳ vọng chưa từng khiến cả hai ngừng yêu thương anh. Dù vậy, anh không còn có cơ hội để thật sự trò chuyện và bộc lộ lòng mình cho bố mẹ.

Bi kịch của Bảo vì thế không chỉ nằm ở mối tình dang dở, mà còn ở việc anh liên tục bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất của đời mình. Với Quỳnh, anh không kịp hiểu. Với bố mẹ, anh không kịp nói.

Bên cạnh kịch bản, diễn xuất của dàn diễn viên là điểm sáng cho phim. Phát Đạt và Quốc Huy thể hiện 2 phiên bản Bảo đối lập: Một bên trẻ tuổi, mãnh liệt; một bên hướng nội với nhiều cảm xúc được dồn vào ánh mắt hơn là lời nói.

Ở tuyến gia đình, NSƯT Thành Lộc thành công khắc họa người bố yêu con theo cách lặng lẽ và không áp đặt. Ngược lại, NSND Lê Khanh mang đến hình ảnh người mẹ sắc sảo, mạnh mẽ với tình thương luôn đi kèm áp lực. Sự đối lập này giúp câu chuyện gia đình trở nên chân thật và có chiều sâu hơn.

Bộ phim Một thời ta đã yêu không dừng lại ở câu chuyện tình yêu, mà còn chạm đến khía cạnh quen thuộc hơn như gia đình và cách con người lớn lên trong kỳ vọng, tổn thương và tình thương. Theo đó, phim tác động đến khán giả theo nhiều cách khác nhau, không chỉ ở cảm xúc lãng mạn mà còn ở sự đồng cảm với mối quan hệ gia đình.

