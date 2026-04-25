Phim hay ra rạp dịp lễ, người dùng săn vé rẻ trên app ngân hàng

Giới trẻ thường rủ nhau ra rạp vào nghỉ lễ. Nhiều bạn truyền tay nhau bí kíp chỉ cần đặt vé trên app ngân hàng, mức giá có thể “dễ thở” hơn nhiều.

Mỗi dịp nghỉ lễ, câu hỏi quen thuộc của hội bạn luôn là: Đi đâu bây giờ? Thực tế, câu trả lời dễ nhất thường là đi xem phim. Không cần chuẩn bị quá nhiều hay đi xa, một buổi xem phim cùng bạn bè và gia đình đủ cho bạn “đổi gió” nhẹ nhàng. Đó cũng là lý do phòng vé thường nhộn nhịp nhất vào dịp lễ.

Tình trạng phòng vé trong mùa lễ năm nay cũng không ngoại lệ. Từ Phí Phông, Đại tiệc trăng máu, Anh Hùng, Trùm Sò đến phim gia đình, trẻ em như Shin - Cậu bé bút chì, Cá con cau có… giúp nhóm khán giả nào cũng có lựa chọn phù hợp.

Tuy nhiên, cảnh tượng ra rạp dịp lễ không phải lúc nào cũng “dễ thở”. Phim thì nhiều nhưng suất đẹp, đặc biệt là buổi tối, thường hết rất nhanh. Nếu đặt chậm, khách hàng có thể chỉ chọn những khung giờ xấu.

Giá vé khác nhau dù cùng bộ phim, cùng suất chiếu

Đi xem phim dịp lễ, nhiều người mới nhận ra cùng một bộ phim, cùng một suất chiếu nhưng mức giá có thể khác nhau.

Sự khác biệt này đến từ cách đặt vé. Thay vì phải xếp hàng mua trực tiếp tại rạp hoặc qua nhiều nền tảng, nhiều người mách nhau bí kíp: Đặt vé online ngay trên ứng dụng ngân hàng đang sử dụng.

Cách này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, mà còn mang lại trải nghiệm đơn giản hơn. Chỉ cần mở app ngân hàng quen thuộc, người dùng có thể chọn phim, vị trí ngồi và thanh toán trong một lần mà không cần tải thêm ứng dụng.

Trong khung giờ cao điểm, khi ai cũng muốn canh suất đẹp, việc rút gọn vài bước thao tác đôi khi lại là lợi thế.

Săn vé giá rẻ trên app ngân hàng

Giá vé là lý do khiến nhiều người “chốt đơn” đặt vé ngay trên app ngân hàng. Đặc biệt, trong dịp lễ 30/4-1/5, chỉ cần mở app ngân hàng hoặc ứng dụng VNPAY, người dùng có thể săn vé xem phim với giá 69.000-75.000 đồng.

Cụ thể, khi đặt vé xem phim trên ứng dụng ngân hàng, khách hàng được hưởng ưu đãi đồng giá vé chỉ từ 75.000 đồng/vé tại CGV ở Hà Nội, TP.HCM; từ 69.000 đồng/vé tại các tỉnh thành khác; từ 90.000 đồng/vé tại Lotte Cinema, trong khi rạp Beta áp dụng giảm trực tiếp 10.000 đồng mỗi giao dịch.

Đối với toàn bộ người dùng, các mức ưu đãi được áp dụng theo khung thời gian, như vé CGV từ 104.000 đồng, vé Lotte từ 97.000 đồng và vé BHD từ 74.000 đồng.

Với mức giá hấp dẫn này, một buổi xem phim không còn là “đi để đổi gió”, mà dễ trở thành nhiều kèo liên tiếp trong cùng dịp lễ. Nhiều bạn trẻ tâm sự xem một phim thấy ổn quá là lại rủ nhau đặt thêm suất, vì chi phí vẫn khá hợp lý.

Với nhiều người, đây là mức giá “dễ thở” để đi rạp thoải mái hơn, thậm chí có thể gọi là siêu rẻ trong mùa cao điểm.

Độc giả có thể đặt vé xem phim trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY theo các bước sau: Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ngân hàng và VNPAY, chọn "Đặt vé xem phim"; Bước 2: Chọn phim, rạp và suất chiếu; Bước 3: Chọn vị trí ghế ngồi yêu thích; Bước 4: Nhập thông tin nhận vé, mã giảm giá và thanh toán.