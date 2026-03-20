Co-opBank và VNPAY phối hợp triển khai giải pháp nộp thuế số

Co-opBank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai giải pháp nộp thuế số, mở ra cách kê khai và nộp thuế thuận tiện hơn cho hộ kinh doanh với thao tác đơn giản trên một thiết bị.

Ngày 20/3, Co-opBank và VNPAY chính thức ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp thanh toán và nộp thuế số, hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện hơn. Đây được xem là bước tiếp nối trong hành trình hai bên đồng hành cùng người bán trong quá trình chuyển đổi số.

Bộ giải pháp bao gồm phần mềm bán hàng và kê khai thuế, hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, chữ ký số, cho phép người bán thực hiện toàn bộ quy trình trên một thiết bị duy nhất mà không cần đầu tư thêm thiết bị hay nhân sự, đồng thời được miễn phí sử dụng đến hết năm 2028.

Theo đại diện Co-opBank, việc mở rộng hợp tác không chỉ dừng lại ở thanh toán mà còn hướng tới hoàn thiện quy trình quản lý doanh thu, từ đó kê khai thuế chính xác cho hộ kinh doanh, đặc biệt sau khi Nghị định 68/2026/NĐ-CP được ban hành đi kèm những thay đổi về cách tính thuế.

Đại diện VNPAY cho biết, mục tiêu của bộ giải pháp nộp thuế số là hỗ trợ hộ kinh doanh có thể đồng bộ dữ liệu kinh doanh, kê khai và nộp thuế chính xác, không tốn thời gian, nhân sự và chi phí. Đây cũng là mục tiêu của VNPAY trên hành trình hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng chuyển đổi số để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, gia tăng doanh thu.

Lễ ký kết hợp tác triển khai giải pháp thanh toán và nộp thuế số cho hộ kinh doanh. Ảnh: VNPAY.

Trước đó, 2 đơn vị đã phối hợp triển khai các giải pháp thanh toán số tại nhiều địa phương. Với các hình thức như VNPAY-QR, PhonePOS hay SmartPOS, giao dịch được ghi nhận tức thời, giúp người bán theo dõi doanh thu chính xác hơn và từng bước làm quen với việc quản lý số liệu trên nền tảng số.

Thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương, hộ kinh doanh đang dần bỏ thói quen ghi chép thủ công, chuyển sang ứng dụng công nghệ để thực hiện nghĩa vụ thuế dễ dàng. Chia sẻ về điều này, chị Mai, chủ cửa hàng thời trang tại Hải Phòng, cho biết: “Mỗi năm, lượng hàng hóa tôi nhập về và bán ra rất nhiều. Nếu không có công cụ hỗ trợ, tôi không biết phải kiểm kê doanh thu và thống kê như thế nào để nộp thuế chính xác”.

Trọn bộ giải pháp nộp thuế số hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế thuận tiện. Ảnh: VNPAY.

Khi ứng dụng công nghệ vào thực tế vận hành, chuyển đổi số không còn là điều xa vời mà trở thành một phần của hoạt động kinh doanh. Với sự đồng hành của ngân hàng và đơn vị công nghệ, hộ kinh doanh có thêm nền tảng để chủ động thích ứng, nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển bền vững.