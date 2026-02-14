Steven Nguyễn cùng VNPAY lì xì khán giả vé xem phim chỉ từ 75.000 đồng

Đoạn phim ngắn với bối cảnh tuyết trắng cùng câu thoại “Cho em đi xem phim cả đời” của Steven Nguyễn đang gây bão mạng xã hội.

Ngoài yếu tố giải trí, câu chuyện còn gợi ý bí quyết hâm nóng tình cảm dịp đầu năm: Thỏa sức xem phim với giá ưu đãi chỉ từ 75.000 đồng khi đặt vé trên ứng dụng ngân hàng và app VNPAY.

Steven Nguyễn níu kéo người yêu bằng cách "Cho em đi xem phim cả đời"

Mới đây, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm trước hình ảnh Steven Nguyễn đứng lặng lẽ giữa trời tuyết với vẻ mặt đượm buồn, làm dấy lên nghi vấn về vai diễn nội tâm trong dự án điện ảnh mới nhân dịp Valentine.

Steven Nguyễn kết hợp với VNPAY tung ra “siêu phẩm” phim tình cảm nhân dịp Valentine.

Khi dự án được hé lộ, người xem bị thu hút bởi bối cảnh tuyết rơi trắng xóa, gợi nhớ đến thước phim tình cảm kinh điển. Tại đây, câu chuyện của cặp đôi nhân vật chính đang đi đến hồi kết khi cô gái quyết định dừng lại. Để giữ chân người yêu, chàng “soái ca” lần lượt tung ra những chiêu quen thuộc. Anh tự tin mang tài sản giá trị như sổ đỏ, xe hơi sang trọng hay thậm chí là ngoại hình cuốn hút của bản thân để thuyết phục cô gái quay lại.

Trái ngược với suy đoán thông thường, cô gái thẳng thừng từ chối và không quan tâm vật chất. Tưởng chừng mối tình đi vào bế tắc, Steven Nguyễn lật ngược tình thế bằng lời đề nghị: “Tôi sẽ đưa em đi xem phim cả đời”. Chính câu thoại chân thành, có phần hài hước đánh trúng vào tâm lý muốn được chia sẻ và đồng hành của đối phương đã thành công giữ lại cô gái, tạo nên cái kết vừa bất ngờ vừa ấm áp.

Cơ hội đặt vé xem phim chỉ 75.000 đồng

Ở cuối đoạn phim, nam diễn viên tiết lộ bí kíp chinh phục cô gái nằm ở chương trình ưu đãi vé xem phim đồng giá 75.000 đồng cho khách hàng tại Hà Nội và TP.HCM, chỉ từ 69.000 đồng cho khách hàng tại các tỉnh, thành phố khác khi đặt vé trên ứng dụng của ngân hàng (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank…) hoặc app VNPAY.

Tết này, khách hàng đặt vé xem phim trên ứng dụng ngân hàng hoặc app VNPAY chỉ với 75.000 đồng.

Với ưu đãi này, khách hàng có thể mua vé ở hầu hết rạp trên toàn quốc: CGV, Lotte, BHD, Beta, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Dcine. Điều này giúp việc lựa chọn địa điểm xem phim trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn chỉ với vài thao tác đơn giản mà không cần xếp hàng.

Thông qua câu chuyện hài hước, đoạn phim còn mang đến góc nhìn gần gũi về thói quen hẹn hò của giới trẻ. Rạp chiếu phim được xem là điểm hẹn lý tưởng để cặp đôi hâm nóng tình cảm, cùng trải nghiệm và chia sẻ cảm xúc qua màn ảnh rộng.

Sự tiện lợi khi tích hợp dịch vụ đặt vé xem phim của VNPAY trên ứng dụng ngân hàng, kết hợp cùng mức giá ưu đãi đã giúp điện ảnh đi vào đời sống, trở thành cầu nối gắn kết cho cặp đôi trong dịp Tết và mùa Valentine 2026 này.