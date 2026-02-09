Steven Nguyễn hé lộ màn tái xuất 'tuyệt đối điện ảnh' giữa trời tuyết

Loạt ảnh hậu trường ghi lại khoảnh khắc Steven Nguyễn đứng lặng giữa trời tuyết, ánh mắt trầm buồn và thần thái xa cách vừa rò rỉ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo những hình ảnh được lan truyền, Steven Nguyễn đứng lẻ bóng giữa trời tuyết, gương mặt đượm buồn, ánh mắt u sầu. Biểu cảm “không nói mà nói rất nhiều” của nam diễn viên khiến cư dân mạng lập tức chia 2 luồng tranh luận. Người thì đoán đây là cảnh phim, người lại bán tín bán nghi cho rằng Steven Nguyễn đang hóa thân vào một nhân vật “thất tình”.

Đáng chú ý, trên các hội nhóm, cộng đồng mạng bàn luận xôn xao về tạo hình mới của nam diễn viên. Trong lần trở lại đầy khác biệt này, Steven Nguyễn xuất hiện với vẻ ngoài “tuyệt đối điện ảnh”. Từ đây, người hâm mộ bắt đầu tìm kiếm thông tin về dự án mới, tuyên bố sẵn sàng đặt vé ngay từ giờ để ủng hộ cho sự trở lại này.

Hình ảnh hậu trường gây xôn xao của Steven Nguyễn.

Theo tìm hiểu, Steven Nguyễn hiện là nam chính trong dự án kết hợp với VNPAY mang tên “Tuyệt đối điện ảnh - Tuyệt đối hời”. Chưa rõ nam diễn viên sẽ vào vai chính trong bộ phim nào, nhưng có một điều chắc chắn là dịp Tết năm nay, khán giả được hưởng đặc quyền mua vé xem phim trên ứng dụng ngân hàng (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank…) và ứng dụng VNPAY từ 75.000 đồng cho khách hàng tại Hà Nội và TP.HCM, từ 69.000 đồng cho khách hàng tại các tỉnh, thành phố khác.

Để nhận ưu đãi, người dùng chỉ cần truy cập ứng dụng ngân hàng hoặc VNPAY, chọn tính năng “Đặt vé xem phim”. Sau khi lựa chọn phim, rạp, suất chiếu và vị trí ghế ngồi yêu thích, hệ thống sẽ tự động áp dụng mức giá ưu đãi (hoặc người dùng nhập mã khuyến mãi) ở bước thanh toán cuối cùng. Thao tác đơn giản, nhanh gọn giúp khán giả chủ động giữ chỗ đẹp mà không cần mất thời gian xếp hàng mua vé.

Cùng với dự án đáng mong chờ của Steven Nguyễn, Tết năm nay, khán giả như đứng trước một “mâm cỗ” điện ảnh Việt phong phú, với đủ thể loại phim cho mọi gu thưởng thức: Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Nhà mình đi thôi, Oán hồn tàu điện…

Khán giả trẻ hào hứng với trào lưu đặt vé xem phim trên ứng dụng ngân hàng.

Với tính năng mua vé xem phim trên ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY, khách hàng có thể mua ở hầu hết rạp trên toàn quốc như CGV, Lotte, BHD, Beta, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và cả các rạp độc lập như Dcine, giúp việc lựa chọn địa điểm xem phim trở nên linh hoạt, thuận tiện hơn.

Sự kết hợp giữa Steven Nguyễn trong vai một lãng tử phong trần cùng chính sách ưu đãi từ VNPAY hứa hẹn mang đến trải nghiệm giải trí trọn vẹn cho khán giả trong mùa phim Tết. Riêng với Steven Nguyễn, thông điệp “Tuyệt đối điện ảnh - Tuyệt đối hời” dường như cũng là lời khẳng định cho sức hút của nam diễn viên - gương mặt luôn chiếm trọn sự chú ý mỗi khi xuất hiện.