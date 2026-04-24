Đức Thịnh và cách làm mới chất liệu dân gian trong 'Trùm sò'

Cách kể chuyện mới mẻ dù vẫn sử dụng chất liệu dân gian trong “Trùm sò” giúp bộ phim trở nên dễ tiếp cận hơn với khán giả.

Sau 6 năm vắng bóng, Đức Thịnh mới trở lại với đường đua phim điện ảnh cùng Trùm sò. Anh vẫn trung thành với phong cách quen thuộc: Lối kể chuyện dí dỏm, có chút châm biếm nhẹ nhàng, đưa trải nghiệm thư giãn tới người xem.

Từng đạt doanh thu tích cực khi khai thác chất liệu dân gian trong Trạng Quỳnh, Đức Thịnh tiếp tục lựa chọn yếu tố này cho dự án mới. Tuy nhiên, thay vì tiếp cận theo hướng tái hiện hay kể lại một cách quen thuộc, bộ phim lần này cho thấy sự điều chỉnh rõ ràng trong cách kể, linh hoạt và gần gũi hơn với khán giả hiện đại.

Chia sẻ về cách xử lý chất liệu dân gian trong Trùm sò, đạo diễn Đức Thịnh cho biết: “Khi thực hiện Trùm sò, tôi không đặt nặng việc tái hiện hay lý giải yếu tố văn hóa - lịch sử một cách học thuật. Điều tôi hướng đến là kể một câu chuyện gần gũi, giản dị, dễ hiểu và dễ đồng cảm - một câu chuyện mà ở thời điểm nào cũng có thể tìm thấy sự liên hệ. Vì vậy, chất liệu dân gian được tôi khai thác theo hướng chọn lọc. Tôi vẫn giữ lại những yếu tố nền tảng không thể thay đổi; còn các chi tiết có thể biến tấu, tôi điều chỉnh để phù hợp hơn với cảm nhận và nhịp sống của khán giả hôm nay”.

Câu chuyện của Trùm sò được lấy bối cảnh ở làng Sứa Đỏ - một ngôi làng nhỏ xa xôi, heo hút, hạn hán triền miên, người dân ai cũng nghèo cũng khổ, chỉ riêng “Trùm sò” là giàu “nứt đố đổ vách”. Dù không đặt nặng vấn đề tái dựng một thế giới dân gian nguyên bản, ê-kíp Trùm sò vẫn mạnh tay xây dựng mới một ngôi làng ở vùng đất Phan Rang đầy nắng, gió và cát. Điều này đưa tới người xem cảm giác được trở về quá khứ xa xưa một cách chân thật. Từ nhà cửa, khung cảnh xung quanh tới cách ăn mặc xưa cũ đều giữ đúng tinh thần dân gian cho câu chuyện của Trùm sò.

Trong ngôn ngữ thoại, cách xây dựng tình huống, nhịp điệu phim đều được ê-kíp phim Trùm sò điều chỉnh theo hướng gần gũi, dễ hiểu, phù hợp thói quen tiếp nhận của người xem hiện đại. Thay vì đi sâu vào yếu tố nghiên cứu hay lý giải văn hóa, bộ phim ưu tiên tạo ra một không khí dễ xem, nơi khán giả có thể tiếp cận câu chuyện một cách tự nhiên, không cần quá nhiều kiến thức nền.

Việc đồng tiền chi phối mọi thứ, quan tham nhũng nhiễu người dân, góc khuất của người giàu… mang hơi thở của bất cứ thời đại nào dù được đặt trong bối cảnh xưa. Cách các nhân vật xử lý những vấn đề bất công này cũng thể hiện được tinh thần của thời đại mới, quyết không khuất phục trước bất công. Chính sự kết hợp giữa chất liệu dân gian và câu chuyện mang tính hiện đại giúp bộ phim giữ được sự gần gũi, đồng thời tạo cảm giác mới mẻ trong cách tiếp cận.

Cách kể chuyện mới này của đạo diễn Đức Thịnh cũng giúp các diễn viên có nhiều không gian để sáng tạo cho nhân vật. Ánh mắt, cử chỉ, biểu cảm, quyết định… của các diễn viên sẽ được ưu tiên thể hiện đúng chất riêng nhân vật, hơn việc phải làm sao để đúng khuôn mẫu trong bối cảnh quá khứ. Nhờ đó, các mảng miếng hài cũng trở nên tự nhiên, gần gũi và dễ tiếp nhận hơn với khán giả. Ngoài ra, các hiệu ứng gây cười cũng có thể được lồng ghép một cách hiện đại hơn.

Trùm sò là phim hài duy nhất ra rạp dịp lễ 30/4 năm nay. Ê-kíp lựa chọn một hướng đi rõ ràng: Mang đến tiếng cười nhẹ nhàng, dễ cảm, không nặng drama để phù hợp nhiều đối tượng khán giả. Bộ phim không đặt nặng thông điệp lớn, nhưng giữ lại vừa đủ yếu tố cảm xúc, để sau những tràng cười, người xem vẫn có một điều gì đó đọng lại khi rời rạp.

Phim Trùm sò đang được công chiếu trên toàn quốc.