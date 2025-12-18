NSƯT Phi Điểu nhập viện do nhiễm trùng máu. Hiện bà được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Mới đây, người nhà cho biết NSƯT Phi Điểu nhập viện từ 16/12. Hiện, sức khỏe của nghệ sĩ đã ổn định, có thể ăn uống, nói chuyện và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Nghệ sĩ nhập viện sau khi bị sốt cao, run rẩy và tụt huyết áp. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán nghệ sĩ nhiễm trùng máu và phải điều trị bằng kháng sinh kết hợp truyền dịch. Hiện tại, nghệ sĩ gác lại các lịch trình công việc, bao gồm buổi quay phim hôm 20/12.

NSƯT Phi Điểu nhập viện hôm 16/12. Ảnh: NVCC.

Nghệ sĩ Phi Điểu sinh năm 1933, tên thật Nguyễn Thị Phi Phi. Bà là diễn viên gạo cội, được nhiều thế hệ khán giả Việt Nam biết tới. Bà bắt đầu sự nghiệp phim ảnh khá muộn. Năm 68 tuổi, bà tham gia phim Blouse trắng. Trước đó, nghệ sĩ đảm nhận vai trò phát thanh viên giọng Nam Bộ tại Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM.

Sau này, bà được khán giả yêu mến khi thường vào vai người bà, người mẹ hiền lành, phúc hậu. Hiện tại, tuổi cao sức yếu nhưng bà vẫn miệt mài với niềm đam mê nghệ thuật. Trước đó, bà thường tự chạy xe tới địa điểm quay phim. Khi nào lịch quay dày, bà tranh thủ nghỉ ngơi tại phim trường.

Gần đây, bà tham gia bộ phim điện ảnh Làm giàu với ma 2 có sự góp mặt của Hoài Linh, Tuấn Trần... Trước đó, bà cũng là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Rạng rỡ non sông Việt Nam trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm cấp Quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Bà được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997.

Nghệ sĩ Phi Điểu và chồng là cố nhạc sĩ Phan Nhân có 2 người con. Tromg đó, con trai của bà là họa sĩ Hồng Quân.