Mai Tài Phến có gì trước khi làm đạo diễn phim do Mỹ Tâm đầu tư

Mai Tài Phến nổi lên từ MV "Em gái mưa" của Hương Tràm. Tuy nhiên, trong vài năm qua, anh được biết tới với danh xưng bạn trai tin đồn của Mỹ Tâm nhiều hơn.

Mới đây Mỹ Tâm công bố dự án điện ảnh mang tên Tài. Trong đó, Mai Tài Phến giữ vai trò đạo diễn còn Mỹ Tâm là nhà đầu tư, sản xuất. Đây là phim điện ảnh đầu tiên của Mai Tài Phến với cương vị đạo diễn.

Do đó, công chúng đang rất mong đợi sản phẩm và kỳ vọng đây là bước chuyển mình của nam diễn viên này sau thời gian hoạt động có phần mờ nhạt, thường được biết tới là “bạn trai tin đồn” của Mỹ Tâm nhiều hơn.

Mai Tài Phến làm đạo diễn phim do Mỹ Tâm đầu tư, sản xuất. Ảnh: FBNV.

Mai Tài Phến sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Nam diễn viên đoạt giải quán quân cuộc thi Gương mặt điện ảnh mùa đầu tiên năm 2017. Sự nghiệp của anh bước sang trang mới khi tham gia Em gái mưa của Hương Tràm.

MV thời điểm đó là một hiện tượng âm nhạc với hàng chục triệu lượt xem, đưa Mai Tài Phến từ một gương mặt hoàn toàn mới trở thành nhân tố triển vọng, được lượng khán giả đông đảo biết tới.

Nam diễn viên cũng đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Em gái mưa. Đáng tiếc, sau vai diễn này, dấu ấn diễn viên sinh năm 1991 để lại trong lòng khán giả vẫn gói gọn với hình ảnh thư sinh, đượm buồn họ thấy ở MV cùng tên. Lý do là bộ phim có nội dung lê thê, nhạt nhòa. Diễn viên 34 tuổi có cơ hội trổ tài diễn xuất nhưng ngược lại, anh bị chê diễn đơ, thiếu tự nhiên.

Sau đó, anh tham gia một số dự án âm nhạc và phim ảnh nhưng dấu ấn thường gắn liền với Mỹ Tâm. Nam diễn viên này cũng vướng tin hẹn hò đàn chị suốt nhiều năm. Họ đồng hành trong nhiều hoạt động lẫn cuộc sống hàng ngày kể từ 2019 nhưng phải đến 2021, Mỹ Tâm mới lên tiếng thừa nhận chuyện tình cảm.

Mai Tài Phến tham gia MV Đừng hỏi em của Mỹ Tâm rồi đảm nhận vai nam chính trong Chị trợ lý của anh cũng do Mỹ Tâm thể hiện nhân vật nữ chính. Phim cũng do chính nữ ca sĩ viết kịch bản và đạo diễn.

Chuyện tình cảm của cặp diễn viên chính thời điểm đó là tâm điểm chú ý giúp phim nhận được sự quan tâm rất lớn. Đáng tiếc, Mai Tài Phến một lần nữa bỏ lỡ cơ hội vụt sáng khi diễn xuất của anh bị nhận xét lu mờ bởi diễn viên phụ Quang Trung.

Tới 2020, nam diễn viên này tiếp tục tham gia Bình Báo. Tuy nhiên, đây là dự án web drama nên không được chú ý nhiều.

Tiếp đó, năm 2023, anh tái xuất với Đất rừng Phương Nam và gây bất ngờ khi có sự lột xác về ngoại hình. Rũ bỏ phong cách thư sinh thường thấy, bạn trai Mỹ Tâm vào vai Võ Tòng nghĩa khí, hoang dã, mạnh mẽ với tạo hình bụi bặm cùng mái tóc, kiểu râu dài.

Dự án này được đánh giá là bước lùi của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vì kịch bản nhiều lỗ hổng. Tuy nhiên, ít nhất bạn trai Mỹ Tâm đã có bước chuyển mình về phong cách sau thời gian hoạt động ít hiệu quả.

Kể từ đó đến nay, anh chưa tham gia thêm dự án điện ảnh nào. Thay vào đó, anh đồng hành trong gần như mọi hoạt động lớn của Mỹ Tâm, gần nhất là concert See The Light diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình.