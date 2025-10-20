NSƯT Minh Hoàng qua đời ở tuổi 54

NSƯT Minh Hoàng, Phó Trưởng đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM) mất vào ngày 20/10.

Ngày 20/10, NSND Trịnh Kim Chi, Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM cho biết NSƯT Minh Hoàng, Phó Trưởng đoàn 1 Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, qua đời vào tối cùng ngày. Trước đó, NSƯT Minh Hoàng mắc nhiều bệnh liên quan đến phổi và bao tử. Nghệ sĩ được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu vào sáng cùng ngày nhưng bệnh tình trở nặng. Ông hôn mê và trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 54.

Sự ra đi của NSƯT Minh Hoàng khiến đồng nghiệp, học trò và khán giả bàng hoàng, thương tiếc.

Nghệ sĩ Minh Hoàng qua đời vào ngày 20/10.

NSND Hữu Quốc chia sẻ: "Anh Minh Hoàng A, cái tên rất thân thuộc với các anh chị em khoá 3 trường đào tạo diễn viên Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang từ năm 1988 cho đến nay. Vậy mà anh đã ra đi ngay ngày sinh nhật của anh 20/10/2025. Nhận tin anh ra đi, em bàng hoàng và thẫn thờ đến giờ. Biết bao kỷ niệm vui buồn lẫn khó nhọc của anh em mình từ khi học chung trường, rồi khi ra trường chúng ta đi diễn cho đoàn xung kích THT ở những vùng sâu, vùng xa đầy gian nan vất vả lại ùa về. Nhớ lắm. Yên nghỉ nhé người anh hiền hậu dễ thương của em".

NSƯT Minh Hoàng (tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hoàng) sinh năm 1971, quê Tây Ninh. Ông từng theo học trường đào tạo diễn viên Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang vào năm 1988, cùng khóa với nghệ sĩ Hữu Quốc, Minh Cường...

Sau đó, nghệ sĩ Minh Hoàng cùng các đồng nghiệp tham gia vào đoàn xung kích của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, đi đến nhiều vùng sâu, vùng xa để biểu diễn, phục vụ quần chúng.

Ông hoạt động tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang với nhiều vai trò, từ diễn viên, trợ lý đạo diễn, phó trưởng đoàn. Tên tuổi ông gắn liền với nhiều vở diễn như Một phút một thời, Tiếng hò sông Hậu, Con mắt thời gian, Rồng Phượng, Đi biển một mình, Trái tim trong trắng…

Nghệ sĩ Minh Hoàng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2024.