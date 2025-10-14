NSND Việt Anh và bạn gái đã kết hôn

NSND Việt Anh lên tiếng về những thông tin đời tư bị xuyên tạc, đăng tải sai sự thật, tuyên bố khởi kiện nếu các bên tiếp tục vi phạm.

Sáng 14/10, NSND Việt Anh xác nhận với Tiền Phong ông đã kết hôn với bạn gái Chân Chân. Đây là lần đầu nam nghệ sĩ chia sẻ thông tin này. Đồng thời bày tỏ bức xúc khi xuất hiện nhiều thông tin đời tư sai lệch trên mạng xã hội gây bàn tán, hiểu lầm không đáng có.

NSND Việt Anh khẳng định có thể khởi kiện những trang tin, Fanpage có hành vi xuyên tạc, đăng tải sai sự thật về đời tư của mình.

“Quá tào lao, tự ý bịa chuyện, tôi có thể kiện với hành vi này. Chắc chắn tôi sẽ có hành động pháp lý nếu họ tiếp tục vi phạm”, NSND Việt Anh chia sẻ.

NSND Việt Anh xác nhận đã kết hôn với bạn gái Chân Chân.

Một ngày trước, Chân Chân - vợ NSND Việt Anh - đính chính thông tin cả hai đã chia tay. “Người ta đang vui vẻ hạnh phúc, ai đồn mắc mệt ghê, bớt dựng chuyện. Trước giờ, tôi lười lên tiếng, không có nghĩa các bạn được phép tự biên tự diễn và xâm phạm quyền cá nhân của người khác để câu view câu like. Lần cuối tôi nói về chuyện này”, cô cảnh báo.

Chân Chân khẳng định sẽ sử dụng pháp lý nếu tiếp tục trở thành đề tài câu like, câu view trên mạng xã hội.

NSND Việt Anh vướng tin hẹn hò bạn gái kém 36 tuổi Chân Chân từ năm 2024. Thời gian đầu, nam nghệ sĩ phủ nhận, giải thích hình ảnh thân mật của hai người là trò đùa, Chân Chân là bạn của học trò.

Đến cuối năm 2024, NSND Việt Anh tiếp tục đăng những khoảnh khắc tình tứ, đồng thời thừa nhận hẹn hò bằng dòng trạng thái ngọt ngào. "Yêu thương không bao giờ là muộn. Chân thành bao giờ cũng là nơi bắt đầu”, NSND Việt Anh viết.

Đầu năm 2025, Chân Chân công khai gọi NSND Việt Anh là chồng xưng vợ khi đăng tải hình ảnh cả hai dự sự kiện. Tuy nhiên cô không lên tiếng xác nhận tình trạng hôn nhân dù được nhiều khán giả đặt câu hỏi.

Trong dịp sinh nhật hồi tháng 7, NSND Việt Anh được bạn gái cầu hôn. Khoảnh khắc cả hai trao nhẫn cho nhau nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp, người hâm mộ.

NSND Việt Anh tên thật là Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1958 ở TPHCM. Ông là gương mặt gạo cội ở cả sân khấu kịch lẫn truyền hình, điện ảnh. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều dự án như Mai, Bố già, Dạ cổ hoài lang, Gió nghịch mùa, Khi đàn chim trở về... Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ Sĩ Nhân Dân (NSND) vào năm 2019.

Về đời tư, NSND Việt Anh từng trải qua cuộc hôn nhân với diễn viên Phương Linh và có một con gái. Sau khi chia tay, NSND Việt Anh xem vợ cũ là một người “bạn đẹp” và vẫn giữ liên lạc.

Chân Chân thuộc thế hệ 9X, từng đóng một số vai nhỏ trên màn ảnh. Hiện tại, cô chủ yếu làm quản lý cho chồng và kinh doanh ẩm thực.