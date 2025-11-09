NSND Thanh Tuấn nhập viện vào 8/11 do xuất huyết bao tử. Hồi tháng 3, ông từng cấp cứu trong tình trạng đau ngực, khó thở.

Sáng 9/11, quản lý cập nhật hình ảnh của NSND Thanh Tuấn tại bệnh viện và thông báo sức khỏe của nghệ sĩ đã ổn định. Trao đổi với Tri Thức - Znews, quản lý cho biết NSND Thanh Tuấn nhập viện vào 8/11 do xuất huyết bao tử.

Do sức khỏe không tốt từ trước và có một số bệnh nền, nên NSND Thanh Tuấn được bác sĩ dặn dò kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Do đó, ngày 8/11 khi thấy NSND Thanh Tuấn gặp vấn đề sức khỏe, người thân lập tức cho nghệ sĩ tới bệnh viện kiểm tra. Hiện, sức khỏe của ông đã ổn, không gặp vấn đề gì.

Nghệ sĩ Thanh Tuấn gặp vấn đề sức khỏe thời gian qua. Ảnh: FBNV.

Cuối tháng 3, nghệ sĩ nhập viện và hôn mê khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả lo lắng. Thời điểm đó, ông được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (ICU), cho biết nghệ sĩ Thanh Tuấn xuất hiện triệu chứng đau ngực, khó thở. Nghệ sĩ có tiền sử hẹp mạch vành, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Sau quá trình điều trị, nghệ sĩ dần hồi phục, có thể tự ăn uống, các chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện.

NSND Thanh Tuấn sinh năm 1950, tên thật Nguyễn Thanh Liêm. Ông có niềm đam mê với cải lương từ nhỏ, sau đó theo học thầy Bảy Trạch. Ông được khán giả yêu mến qua những bài tuồng như Đường gươm Nguyên Bá, Tây Thi, Người câu bóng trăng, Khói sóng tiêu tương, Người tình trên chiến trận, Xuân này con không về…